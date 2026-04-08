Кто побудил Иран пойти на перемирие с США? AP узнало ответ

Чиновники Китая призвали Иран найти путь к прекращению огня с США. Для этого они поддерживали контакт через посредников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По словам двух чиновников, Китай который является крупнейшим торговым партнером Тегерана, провел переговоры с иранцами.
В частности, китайские чиновники поддерживали связь с иранскими официальными лицами, чтобы побудить Тегеран найти путь к соглашению о прекращении огня по мере развития переговоров.
Пекин в основном сотрудничал с посредниками, включая Пакистан, Турцию и Египет, пытаясь использовать свое влияние.
В МИД Китая не ответили на запрос о комментарии, однако во вторник пресс-секретарь министерства Мао Нин призывала стороны закончить войну.
"Все стороны должны проявить искренность и быстро положить конец этой войне, которой вообще не должно было быть", - заявила она.
Спикер китайского МИД подчеркнула, что Пекин "глубоко обеспокоен" тем, как конфликт влияет на мировую экономику и энергетическую безопасность.
Напомним, в ночь на 8 апреля, когда истекал ультиматум США, президент Дональд Трамп заявил, что согласился на предложенное Пакистаном двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на то, что Тегеран откроет Ормузский пролив. Он анонсировал, что за эти пару недель стороны планируют достичь окончательной мирной сделки.
В МИД Ирана уже публично подтвердили, что откроют пролив на время двухнедельного прекращения огня. Однако по данным AP, Иран и Оман будут взимать плату за проход кораблей, хотя до войны пролив был для всех бесплатным.
Тем временем пока неясно, когда перемирие вступит в силу. США прекратили свои атаки, однако Израиль и Иран продолжают наносить удары друг по другу. Как поясняют в СМИ, ни Тегеран, ни Вашингтон, не озвучили конкретное начало времени этого перемирия.
В то же время СМИ пишут, что первые прямые переговоры между США и Ираном с начала войны, будут уже 10 апреля в Пакистане. Премьер этой страны уже публично пригласил обе делегации в Исламабад.