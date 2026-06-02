UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Херсонців попередили про мінування ворогом міста: яку ділянку радять оминати

13:44 02.06.2026 Вт
2 хв
На одному з шосе виявили протипіхотні міни та інші вибухонебезпечні предмети
aimg Ірина Костенко
Деякі локації Херсона - особливо небезпечні (фото ілюстративне: Getty Images)

Мешканців Херсона попередили про вибухонебезпечні предмети на Бериславському шосе. Людей наполегливо просять утриматися від пересування цією ділянкою та бути максимально обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька у Facebook.

Читайте також: Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітей

Про яку саме ділянку в Херсоні йдеться

Шанько звернув увагу херсонців на те, що "надходить інформація про чергове мінування території міста російськими військами".

Він уточнив, що на Бериславському шосе у Херсоні було виявлено:

  • протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка");
  • інші вибухонебезпечні предмети.

Йдеться про ділянку:

  • від залізничного вокзалу;
  • до вулиці Ладичука.

"Територія мінування може бути більшою", - наголосив Шанько.

Про що просять мешканців і гостей міста

З огляду на вищесказане, начальник Херсонської МВА порадив громадянам:

  • утриматись від пересування вказаною територією;
  • будти максимально обережними.

Публікація Шанька (скриншот: facebook.com/yaroslav.shanko)

Крім того, у разі виявлення підозрілих предметів, необхідно діяти так:

  • не наближатись до них;
  • ні в якому разі їх не торкатись;
  • негайно повідомити про це відповідним службам.

Варто зазначити, що на вулицях Херсона не вперше виявляють вибухонебезпечні предмети. Насправді РФ масово мінує місто - вибухівку розкидають з дронів.

Маючи за ціль мирних мешканців, росіяни мінують перехрестя "пелюстками" (протипіхотні міни-пелюстки можуть "ховатись" просто серед сміття й трави).

Нагадаємо, раніше у ДСНС розповіли про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.

Крім того, ми пояснювали, як діяти під час масових випадків - вибухів, обвалів чи ворожих атак по цивільній інфраструктурі, а також чого робити при цьому категорично не можна.

Читайте також, як врятувати життя під час повітряної тривоги (якщо ви перебуваєте вдома, на вулиці, або ж у транспортному засобі).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХерсонВійна в УкраїніПравила поведінкиПравила безпекиПорадиПравила виживання