Херсонців попередили про мінування ворогом міста: яку ділянку радять оминати

Мешканців Херсона попередили про вибухонебезпечні предмети на Бериславському шосе. Людей наполегливо просять утриматися від пересування цією ділянкою та бути максимально обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька у Facebook.
Шанько звернув увагу херсонців на те, що "надходить інформація про чергове мінування території міста російськими військами".
Він уточнив, що на Бериславському шосе у Херсоні було виявлено:
Йдеться про ділянку:
"Територія мінування може бути більшою", - наголосив Шанько.
З огляду на вищесказане, начальник Херсонської МВА порадив громадянам:
Крім того, у разі виявлення підозрілих предметів, необхідно діяти так:
Варто зазначити, що на вулицях Херсона не вперше виявляють вибухонебезпечні предмети. Насправді РФ масово мінує місто - вибухівку розкидають з дронів.
Маючи за ціль мирних мешканців, росіяни мінують перехрестя "пелюстками" (протипіхотні міни-пелюстки можуть "ховатись" просто серед сміття й трави).
Нагадаємо, раніше у ДСНС розповіли про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.
Крім того, ми пояснювали, як діяти під час масових випадків - вибухів, обвалів чи ворожих атак по цивільній інфраструктурі, а також чого робити при цьому категорично не можна.
Читайте також, як врятувати життя під час повітряної тривоги (якщо ви перебуваєте вдома, на вулиці, або ж у транспортному засобі).