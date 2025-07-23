ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітей

Середа 23 липня 2025 15:48
UA EN RU
Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітей Правил безпеки потрібно дотримуватись не тільки під час повітряної тривоги, але і після відбою (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Державна служба України з надзвичайних ситуацій та UNICEF підготували низку важливих порад для дорослих і дітей - як поводитися після ворожого обстрілу, щоб уберегти здоров'я та навіть життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС у Facebook.

Як поводитись після обстрілу і чого робити ніяк не можна

"Ділимося алгоритмом дій, якого слід дотримуватися після атак. Особливо якщо у вас є діти чи ви йдете на прогулянку з домашнім улюбленцем", - наголосили рятувальники.

Перш за все українцям радять не поспішати виходити на вулицю одразу після відбою повітряної тривоги.

"Будьте уважні: дивіться під ноги та не сходьте з асфальтованих доріжок", - додали фахівці.

Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітейВиходити надвір після відбою повітряної тривоги поспішати не варто (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Рятувальники пояснили, що після обстрілу біля будинку (та в інших локаціях) можна натрапити на уламки ракет, дронів і навіть касетні боєприпаси, які не здетонували.

"Будьте уважні та обережні!.. Вони становлять серйозну небезпеку, бо можуть вибухнути будь-якої миті при найменшому контакті", - наголосили у ДСНС.

Уточнюється, що навіть якщо вибухи під час ворожої атаки лунали не у вашому районі, такі елементи можуть розлетітися на значну відстань - у парки, двори, на тротуари, навіть на припарковані транспортні засоби.

"Деякі з них можуть бути схожими на іграшкові м'ячики... Нагадайте дітям: ні в якому разі не підходити й не торкатися сторонніх предметів", - додали експерти.

Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітейПісля ворожих обстрілів дітям і дорослим потрібно бути максимально обачними (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Тим із громадян, кому потрібно вийти на прогулянку з домашнім улюбленцем, також радять бути обережними:

  • не відпускати тварину з повідця;
  • не дозволяти їй бігати самостійно.

"Адже навіть ваш щоденний маршрут може бути небезпечним", - нагадали українцям.

Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітейПісля обстрілу тварин з повідця відпускати не варто (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Дорослим у ДСНС порадили:

  • не дозволяти дітям гратися на вулиці одразу після відбою тривоги;
  • нагадувати дітям про правила безпеки перед прогулянкою;
  • пояснювати дітям, що будь-який чужий чи незнайомий предмет може бути небезпечним;
  • слідкувати за дітьми - щоб вони не чіпали підозрілих предметів.

Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітейПро правила безпеки дітям особливо важливо нагадати перед прогулянкою (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Насамкінець тим, хто побачив уламок дрона, ракети чи будь-який інший невідомий предмет, обов'язково потрібно:

  • не підходити до знахідки;
  • не чіпати її;
  • відійти назад тим самим шляхом (яким ви до неї наблизились);
  • зателефонувати за номером 101;
  • описати місце знахідки й вказати адресу.

Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітейПро невідомі предмети, знайдені на вулиці, потрібно повідомляти фахівців (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Проста обережність рятує життя", - нагадали спеціалісти й закликали ділитись цією інформацією з рідними та друзями, щоб кожна людина була у безпеці.

Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітейЦього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітейПублікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятувати життя під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте вдома, на вулиці, або ж у транспортному засобі.

Крім того, ми пояснювали, як потрібно діяти під час масових випадків - вибухів, обвалів чи ворожих атак по цивільній інфраструктурі, а також чого робити при цьому категорично не можна.

Читайте також, що розповіли у ДСНС про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Вибух Повітряна тривога Діти Атака дронів Правила виживання Поради батькам Ракетна атака
Новини
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки