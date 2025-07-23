Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітей
Державна служба України з надзвичайних ситуацій та UNICEF підготували низку важливих порад для дорослих і дітей - як поводитися після ворожого обстрілу, щоб уберегти здоров'я та навіть життя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС у Facebook.
Як поводитись після обстрілу і чого робити ніяк не можна
"Ділимося алгоритмом дій, якого слід дотримуватися після атак. Особливо якщо у вас є діти чи ви йдете на прогулянку з домашнім улюбленцем", - наголосили рятувальники.
Перш за все українцям радять не поспішати виходити на вулицю одразу після відбою повітряної тривоги.
"Будьте уважні: дивіться під ноги та не сходьте з асфальтованих доріжок", - додали фахівці.
Виходити надвір після відбою повітряної тривоги поспішати не варто (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Рятувальники пояснили, що після обстрілу біля будинку (та в інших локаціях) можна натрапити на уламки ракет, дронів і навіть касетні боєприпаси, які не здетонували.
"Будьте уважні та обережні!.. Вони становлять серйозну небезпеку, бо можуть вибухнути будь-якої миті при найменшому контакті", - наголосили у ДСНС.
Уточнюється, що навіть якщо вибухи під час ворожої атаки лунали не у вашому районі, такі елементи можуть розлетітися на значну відстань - у парки, двори, на тротуари, навіть на припарковані транспортні засоби.
"Деякі з них можуть бути схожими на іграшкові м'ячики... Нагадайте дітям: ні в якому разі не підходити й не торкатися сторонніх предметів", - додали експерти.
Після ворожих обстрілів дітям і дорослим потрібно бути максимально обачними (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Тим із громадян, кому потрібно вийти на прогулянку з домашнім улюбленцем, також радять бути обережними:
- не відпускати тварину з повідця;
- не дозволяти їй бігати самостійно.
"Адже навіть ваш щоденний маршрут може бути небезпечним", - нагадали українцям.
Після обстрілу тварин з повідця відпускати не варто (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Дорослим у ДСНС порадили:
- не дозволяти дітям гратися на вулиці одразу після відбою тривоги;
- нагадувати дітям про правила безпеки перед прогулянкою;
- пояснювати дітям, що будь-який чужий чи незнайомий предмет може бути небезпечним;
- слідкувати за дітьми - щоб вони не чіпали підозрілих предметів.
Про правила безпеки дітям особливо важливо нагадати перед прогулянкою (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Насамкінець тим, хто побачив уламок дрона, ракети чи будь-який інший невідомий предмет, обов'язково потрібно:
- не підходити до знахідки;
- не чіпати її;
- відійти назад тим самим шляхом (яким ви до неї наблизились);
- зателефонувати за номером 101;
- описати місце знахідки й вказати адресу.
Про невідомі предмети, знайдені на вулиці, потрібно повідомляти фахівців (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
"Проста обережність рятує життя", - нагадали спеціалісти й закликали ділитись цією інформацією з рідними та друзями, щоб кожна людина була у безпеці.
Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятувати життя під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте вдома, на вулиці, або ж у транспортному засобі.
Крім того, ми пояснювали, як потрібно діяти під час масових випадків - вибухів, обвалів чи ворожих атак по цивільній інфраструктурі, а також чого робити при цьому категорично не можна.
Читайте також, що розповіли у ДСНС про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.
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