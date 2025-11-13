Росія масово мінує Херсон: вибухівку розкидують з дронів
На вулицях Херсона знову виявляють протипіхотні міни-пелюстки. Російські загарбники розкидують вибухівку з дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА та МВА.
Як розповіли у військовій адміністрації, через специфічний вигляд ці вибухові пристрої важко розпізнати - вони легко маскуються серед трави та листя.
Також ці міни здатні самоліквідуватися у будь-який момент або вибухнути при найменшому дотику.
"Тому при виявленні міни-пелюстки ПФМ-1 - не чіпайте, не переміщуйте та не намагайтесь знешкодити її самостійно", - попередили в ОВА.
Там підкреслили, що необхідно обережно відійти на безпечну відстань, позначити місце знахідки та викликати фахівців ДСНС або поліції за номерами 101 або 102.
Фото: у Херсоні знову зафіксовано розкидання протипіхотних мін-пелюсток (t.me/khersonskaODA)
Як уточнили у Херсонській МВА, виявлено розкидання мін у таких локаціях:
- вул. Університетська, 94
- вул. Іллюші Кулика, 114
- перехрестя вул. Залаегерсег - Кримська
- вул. Миру
- вул. Залаегерсег (біля церкви) та територія біля лікарні ім. Лучанського
- перехрестя вул. Кулика - Чорноморська.
Також за даними ОВА, сьогодні у Дніпровському районі Херсона дві "швидкі" підірвалися на російських мінах типу "Пелюстка".
Перша автівка наїхала на міну о 03:00 під час евакуації хворого, друга - близько 05:00 під час виїзду на виклик.
В обох випадках вибух пошкодив колеса, але на щастя, люди не постраждали.
Що таке міни-пелюстки ПФМ-1
Це невеликі протитанкові або протипіхотні авіаційні міни, які мають форму плоскої пластини з крилами, що надають їй здатність планувати під час падіння.
Вони зазвичай скидаються з літаків або безпілотників і розсипаються на великій площі, уражаючи людей і техніку.
Через свою малу вагу та форму "пелюстки" міни важко помітити, вони часто нагадують іграшки або предмети побуту, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення. Після активації детонатора ПФМ-1 здатні спричиняти серйозні травми або смерть.
Ці міни заборонені до застосування багатьма країнами через високий ризик для цивільних.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року російські війська почали маскувати міни типу "Пелюстка", обмазуючи їх клеєм та присипаючи ґрунтом, пилюкою або листям, щоб вони виглядали як каміння чи сміття.
У вересні 2025 року окупанти розкидали такі протипіхотні міни на вулицях житлових кварталів Херсона, частково замінувавши райони міста. Зокрема, сапери виявили міни на багатьох вулицях, продовжуючи роботи з їх розмінування.
Також стало відомо, що в Дніпровському районі Херсона на міні "Пелюстка" підірвався 13-річний підліток. Його госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості, медики здійснюють нагляд.