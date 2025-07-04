Як врятувати життя під час повітряної тривоги: важливі поради поліції
На тлі регулярних масованих атак РФ на Україну та, зокрема, місто Київ, у поліції нагадали найважливіші правила, які допоможуть вберегти життя під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
Що робити, якщо тривогу оголосили, коли ви вдома
У випадку, якщо повітряну тривогу у вашій локації оголосили тоді, коли ви перебуваєте вдома, правоохоронці радять дотримуватись такого алгоритму дій:
- закрити вікна;
- вимкнути всі електричні прилади;
- слідкувати за повідомленнями про загрози;
- швидко одягтися;
- взяти тривожну валізу з необхідними речами;
- прямувати до укриття.
"Якщо не встигаєте дістатися укриття, дотримуйтеся правила "двох стін", - додали у поліції.
Як діяти під час повітряної тривоги на вулиці
Згідно з правилами безпеки під час повітряної тривоги, громадянам, які на момент її оголошення перебувають на вулиці, необхідно одразу прямувати до найближчого укриття.
При цьому українцям радять заздалегідь зберегти карту найближчих укриттів у тій чи іншій локації (місті, області).
Для міста Києва її можна знайти за відповідним посиланням. У різних районах столиці може йтися, наприклад, про:
- будинки комунальної власності;
- заклади освіти;
- дошкільні навчальні заклади;
- паркінги;
- будинки ЖБК;
- будинки ОСББ;
- інвестиційні будинки;
- підземні переходи;
- гуртожитки;
- станції метрополітену;
- відомчі будинки;
- заклади управління культури тощо.
Карта укриттів для населення в місті Києві (скриншот: google.com/maps)
Що робити тим, кого повітряна тривога застала в авто
Тим із громадян, які на момент оголошення повітряної тривоги перебувають у транспортних засобах, Патрульна поліція рекомендує:
- зупинити авто так, щоб воно не заважало руху;
- швидко прямувати до найближчого укриття.
"Якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на першому поверсі", - уточнили правоохоронці.
Крім того, у поліції радять намагатись об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами:
- щоб не потрапити у затор;
- щоб не наражати себе на небезпеку.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій пояснили, чи потрібно перекривати газ і воду під час повітряної тривоги.
Читайте також, що розповіли у ДСНС про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.
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