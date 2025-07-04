ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як врятувати життя під час повітряної тривоги: важливі поради поліції

П'ятниця 04 липня 2025 10:06
UA EN RU
Як врятувати життя під час повітряної тривоги: важливі поради поліції Повітряну тривогу не можна ігнорувати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На тлі регулярних масованих атак РФ на Україну та, зокрема, місто Київ, у поліції нагадали найважливіші правила, які допоможуть вберегти життя під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Що робити, якщо тривогу оголосили, коли ви вдома

У випадку, якщо повітряну тривогу у вашій локації оголосили тоді, коли ви перебуваєте вдома, правоохоронці радять дотримуватись такого алгоритму дій:

  • закрити вікна;
  • вимкнути всі електричні прилади;
  • слідкувати за повідомленнями про загрози;
  • швидко одягтися;
  • взяти тривожну валізу з необхідними речами;
  • прямувати до укриття.

"Якщо не встигаєте дістатися укриття, дотримуйтеся правила "двох стін", - додали у поліції.

Як діяти під час повітряної тривоги на вулиці

Згідно з правилами безпеки під час повітряної тривоги, громадянам, які на момент її оголошення перебувають на вулиці, необхідно одразу прямувати до найближчого укриття.

При цьому українцям радять заздалегідь зберегти карту найближчих укриттів у тій чи іншій локації (місті, області).

Для міста Києва її можна знайти за відповідним посиланням. У різних районах столиці може йтися, наприклад, про:

  • будинки комунальної власності;
  • заклади освіти;
  • дошкільні навчальні заклади;
  • паркінги;
  • будинки ЖБК;
  • будинки ОСББ;
  • інвестиційні будинки;
  • підземні переходи;
  • гуртожитки;
  • станції метрополітену;
  • відомчі будинки;
  • заклади управління культури тощо.

Як врятувати життя під час повітряної тривоги: важливі поради поліціїКарта укриттів для населення в місті Києві (скриншот: google.com/maps)

Що робити тим, кого повітряна тривога застала в авто

Тим із громадян, які на момент оголошення повітряної тривоги перебувають у транспортних засобах, Патрульна поліція рекомендує:

  • зупинити авто так, щоб воно не заважало руху;
  • швидко прямувати до найближчого укриття.

"Якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на першому поверсі", - уточнили правоохоронці.

Крім того, у поліції радять намагатись об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами:

  • щоб не потрапити у затор;
  • щоб не наражати себе на небезпеку.

Як врятувати життя під час повітряної тривоги: важливі поради поліціїЯк врятувати життя під час повітряної тривоги: важливі поради поліціїПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій пояснили, чи потрібно перекривати газ і воду під час повітряної тривоги.

Читайте також, що розповіли у ДСНС про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Повітряна тривога Правила безпеки Поради Атака дронів Ракетна атака
Новини
РФ вночі запустила 550 дронів та ракет, Київ - основний напрямок удару: деталі обстрілу
РФ вночі запустила 550 дронів та ракет, Київ - основний напрямок удару: деталі обстрілу
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні