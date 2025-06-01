Що робити при вибуху під час атаки на місто: інструкція, яка може врятувати життя
Після вибухів, обвалів чи атак по цивільній інфраструктурі перша реакція більшості людей - паніка, шок або спроба самостійно рятувати інших. Але в масових інцидентах саме хаотичні дії очевидців можуть заважати тим, хто рятує життя професійно.
Як потрібно поводитися у такій ситуації, РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ).
Що таке масовий інцидент і чому він небезпечний
Масовий інцидент - це ситуація, коли кількість постраждалих настільки велика, що стандартні ресурси (медичні, рятувальні, логістичні) не справляються.
Впродовж останніх трьох років через цілеспрямовані удари РФ по житлових районах, ТЦ, вокзалах, укриттях таких випадків в Україні стало дуже багато. І кожна неконтрольована дія на місці трагедії може ускладнити порятунок або забрати життя.
Як зазвичай реагують люди під час надзвичайних ситуацій
Шок і дезорієнтація - тремтіння, розгубленість, неможливість зорієнтуватись.
Паніка чи ступор - біг, крик, істерика або навпаки - заціпеніння.
Наслідування натовпу - повторення дій інших, навіть шкідливих.
Пошук близьких, вимога інформації - конфлікти з поліцією, дзвінки.
Хибне "геройство" - спроби допомогти без знань, що може нашкодити.
Що потрібно робити, щоб не заважати, а допомогти
Не підходьте до епіцентру вибуху чи руйнування - росіяни застосовують тактику подвійного удару, коли другий приліт спрямований по тим, хто прибіг рятувати. Відійдіть щонайменше на 200 м або в укриття.
Викличте екстрені служби - 112 або 103. Повідомте чітку інформацію за алгоритмом M/ETHANE:
- M - масовий випадок, потрібна допомога;
- E - точне місце;
- T - тип інциденту (вибух, пожежа, завал);
- H - небезпеки (газ, уламки, обвал);
- A - доступ до місця (перешкоди, заблоковані дороги);
- N - кількість і тип постраждалих;
- E - які служби вже на місці та кого ще викликати.
Не лізьте в епіцентр подій:
- не переносіть поранених без стабілізації - це може спричинити смерть або параліч;
- не знімайте фото/відео до офіційних заяв - це небезпечно й може зашкодити слідству;
- не створюйте натовп - не стійте біля швидкої, не перекривайте проїзд.
Якщо ви маєте навички - дійте в межах знань
Пройшли курси з домедичної допомоги (наприклад, Stop the Bleed), допомагайте лише тоді, коли це безпечно.
Ставте запитання: "Що потрібно?", не дійте самостійно.
Можна зупинити кровотечу, організувати евакуацію, координувати порядок допомоги.
Що категорично не можна робити
- Не викладайте фото/відео постраждалих.
- Не переміщуйте поранених без дозволу медиків.
- Не розповсюджуйте непідтверджену інформацію.
- Не панікуйте - це передається іншим.
Памʼятайте: у таких ситуаціях головне - не нашкодити. Професійним рятувальникам і медикам часто потрібно лише одне - щоб люди не заважали. Якщо ви не знаєте, що робити - просто відійдіть на безпечну відстань і дайте дорогу тим, хто рятує.
Раніше РБК-Україна писало, як діяти під час ракетної атаки, якщо обстріл застав на вулиці. Важливо швидко ховатися в укриття, лягати в заглиблення, прикривати дітей і дотримуватися безпечної пози. Головне - не панікувати і чітко виконувати інструкції, щоб зберегти життя.
Нагадаємо, Міноборони роз’яснило, як діяти під час обстрілу з РСЗВ - "Градів" чи "Смерчів". Якщо бачите залп, маєте кілька секунд, щоб сховатися в укритті. Рекомендують ховатися у підвалах, залишатися там ще 10 хвилин після обстрілу та не ігнорувати ознаки повторного удару.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.