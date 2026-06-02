Херсонцев предупредили о минировании врагом города: какой участок советуют обходить

13:44 02.06.2026 Вт
2 мин
На одном из шоссе обнаружили противопехотные мины и другие взрывоопасные предметы
aimg Ирина Костенко
Некоторые локации Херсона - особо опасные (фото иллюстративное: Getty Images)

Жителей Херсона предупредили о взрывоопасных предметах на Бериславском шоссе. Людей настоятельно просят воздержаться от передвижения по этому участку и быть максимально осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько в Facebook.

О каком именно участке в Херсоне идет речь

Шанько обратил внимание херсонцев на то, что "поступает информация об очередном минировании территории города российскими войсками".

Он уточнил, что на Бериславском шоссе в Херсоне были обнаружены:

  • противопехотные мины типа "Пряник" ("Плюшка");
  • другие взрывоопасные предметы.

Речь идет об участке:

  • от железнодорожного вокзала;
  • до улицы Ладычука.

"Территория минирования может быть больше", - подчеркнул Шанько.

О чем просят жителей и гостей города

Учитывая вышесказанное, начальник Херсонской ГВА посоветовал гражданам:

  • воздержаться от передвижения по указанной территории;
  • быть максимально осторожными.

Публикация Шанько (скриншот: facebook.com/yaroslav.shanko)

Кроме того, в случае обнаружения подозрительных предметов, необходимо действовать так:

  • не приближаться к ним;
  • ни в коем случае их не касаться;
  • немедленно сообщить об этом в соответствующие службы.

Стоит отметить, что на улицах Херсона не впервые обнаруживают взрывоопасные предметы. На самом деле РФ массово минирует город - взрывчатку разбрасывают с дронов.

Имея целью мирных жителей, россияне минируют перекрестки "лепестками" (противопехотные мины-лепестки могут "прятаться" прямо среди мусора и травы).

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали о надежности укрытий в Украине (и работает ли так называемое "правило двух стен") и как действовать, если человек все же оказался под завалами.

Кроме того, мы объясняли, как действовать во время массовых случаев - взрывов, обвалов или вражеских атак по гражданской инфраструктуре, а также чего делать при этом категорически нельзя.

