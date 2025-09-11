Ціляться в мирних: у Херсоні росіяни мінують перехрестя “пелюстками” серед сміття та трави
Російські загарбники щодня маскують міни типу "пелюстка" серед трави, сміття та на асфальті у Херсоні. Через такі дії вже постраждали десятки мирних мешканців.
Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
“Проблема в тому, що цю вибухівку важко помітити у траві, смітті чи на асфальті. Росіяни щодня маскують їх, заклеюють листям і скидають по три, чотири, шість "пелюсток" на одне перехрестя. Ворог цілеспрямовано засипає цими мінами житлові квартали, дороги”, - пояснив Прокудін.
За його словами, сьогодні міни типу "пелюстка" були зафіксовані навіть поблизу однієї з лікарень, однак правоохоронці їх вчасно знищили.
"І так - щодня", - додав посадовець.
Прокудін наголосив, що це - терористична тактика росіян, щоб завдати якомога більше шкоди саме мирному населенню.
Зауважимо, що в ніч на 8 вересня росіяни замінували частину житлових кварталів, розкидавши протипіхотні міни типу "Пелюстки" просто на вулицях.
Тоді правоохоронці показали, як виглядають ворожі міни та попередили місцевих жителів про небезпеку.
Зауважимо, що російські війська почали маскувати міни "Пелюстка" ще з жовтня 2024 року.
Тоді голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомляв, що окупанти обмазують міни клеєм і обвалюють у ґрунті, пилюці або листі. Так міни стають менш помітними, їх можна помилково прийняти за каміння або сміття.