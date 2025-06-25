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Будь-яке місце у квартирі небезпечне, ванна кімната також: бліц з ДСНС про укриття

Середа 25 червня 2025 17:15
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Будь-яке місце у квартирі небезпечне, ванна кімната також: бліц з ДСНС про укриття Люди перечікують повітряну тривогу в укритті (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Останні ракетні удари по Києву показали: навіть підвали більше не гарантують безпеки. Бетонні плити пробивають кілька поверхів і зносять укриття, які ще недавно вважались надійними.

Чи існує сьогодні справді безпечне місце? І чому "правило двох стін" може вартувати життя – РБК-Україна розповів начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві Олег Стоволос.

– При двох останніх обстрілах Києва у будинках після влучання ракет бетонні плити пробили підвали. Наскільки укриття цього типу тепер можна вважати безпечними?

– У нас в законодавстві є об'єкти фонду захисних споруд: це сховище, протирадіаційне укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття. Тому укриватися потрібно в об'єктах фонду захисних споруд або в будь-яких приміщеннях підземного простору. На 100% це не убезпечить, але це найбезпечніше місце під час обстрілів.

– Чому "правило двох стін" перестало працювати?

– "Правило двох стін" можна було використовувати у певних випадках, зокрема, для захистку від дрібних уламків. Але коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, повинні слідувати в укриття. Останні обстріли Києва показали, якими можуть бути наслідки. Тому "правило двох стін" я б не застосовував у наших реаліях.

Наголошу ще раз, укриватися потрібно у підземному просторі. Ті експерти, які рекомендували людям ховатися за двома стінами, зараз зіграли дуже нехорошу роль. Будь-яке місце у квартирі є небезпечним, ванна кімната у тому числі. Вона обладнана плиткою і дзеркалами, які можуть обсипатись від ударної хвилі. По конструкції це також небезпечне місце, бо ванни складаються блоками при обваленні. Я б взагалі не розглядав варіанти укриття людей у квартирах.

Будь-яке місце у квартирі небезпечне, ванна кімната також: бліц з ДСНС про укриттяНачальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві Олег Стоволос (фото: kyivcity.gov.ua)

– Коли вмикається сигнал повітряної тривоги, яким має бути подальший алгоритм дій людини?

– У наших реаліях кожна людина вже повинна визначитись, де вона може укриватися. Є інтерактивна карта в "Дії", де знаходяться всі укриття, які перебувають на обліку місцевих органів виконавчої влади. Якщо є поряд з будинком паркінг якогось суб'єкта господарювання, там можна укриватись. Тобто, перш за все, треба визначитись, куди рухатись.

Далі – потрібно швидко зібратись. Ми неодноразово говорили про тривожну валізу, яка має стояти у коридорі. У ній повинні бути речі першої потреби, ліки, які люди постійно приймають, можливо речі для дітей, якщо спускаєтесь з дітьми, документи тощо.

У квартирі слід вимкнути світло, а газ і воду не обов'язково перекривати, головне простежити, щоб вони були вимкнені. Проміжок часу прильоту балістичної ракети дуже малий, тому не варто гаяти час і затримуватись у помешканні. Слід взяти тривожну валізу і по сходовій клітині спуститись в укриття. Ліфтом краще не користуватись.

– Скільки хвилин є у киян, щоб дістатись до укриття?

– У більшості випадків у нас є 10-15 хвилин, щоб пройти в укриття.

Будь-яке місце у квартирі небезпечне, ванна кімната також: бліц з ДСНС про укриттяНаслідки влучання російського "Шахеда" у квартиру в Києві (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

– Якщо людина опинилась на вулиці під час тривоги в незнайомому районі, а до найближчого укриття по карті далеко, то що тоді?

– Можна використовувати примітивні підземні споруди. Якщо поряд є магазини на цокольних поверхах, людина може зайти туди. Підземний перехід – це також місце, де можливо перечекати небезпеку.

– У деяких будинках підвали не відкривають під час тривоги, бо ті офіційно не перебувають на обліку. Іноді це аргументують ще й тим, що там проходять труби із гарячою водою. То чи є звичайні підвали безпечними?

– Законодавчо найпростіше укриття – це цокольний або підвальний поверх. Далі є процедура постановки такого приміщення на облік. Є деякі застереження, зокрема, якщо у підвалі проходять магістральні, а не внутрішні, трубопроводи житлового будинку, то це може бути небезпечно.

Якщо у підвальному приміщенні є кімнатка, де можуть розміститися 10-15 осіб і поряд нема електрощитових і труб великого діаметра, а наступне укриття на великій відстані, то краще користуватися цим підземним простором.

– Що робити, якщо людина все-таки опинилася під завалами?

– Перше, що ми рекомендуємо, щоб у людини був під руками мобільний телефон. Якщо вона може рухатись, треба зателефонувати на 101, 102 і повідомити, що сталася руйнація будинку і вказати номер квартири. При рятувальних роботах в нас є план будинку і ми будемо орієнтуватися, де в першу чергу шукати потерпілих.

При обвалах кричати не потрібно. Якщо можливо рухатись, то краще взяти два якісь предмети й стукати, щоб був звук. Під час аварійно-рятувальних робіт кожні 15-20 хвилин ми проводимо хвилину тиші, щоб це почути. І додатково у нас є і навчені собаки, які намагаються знайти людей.

Будь-яке місце у квартирі небезпечне, ванна кімната також: бліц з ДСНС про укриттяНаслідки російської атаки на Київ 17 червня 2025 року (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

– Які поради дасте українцям?

– Ми дуже просимо громадян для збереження їхнього життя і здоров'я користуватися укриттями й не слухати експертів, які надають поради про ванни, дві стіни, кути у квартирі. З того, що ми бачимо, це все ж таки небезпечно. Кожна людина повинна дбати про своє життя та життя своїх близьких.

100% потрібно йти в укриття. Ніякі додаткові заходи, типу кілька подушок на голову не врятують, якщо буде руйнація будинку. Тим, хто сумнівається, варто пройтися по локаціях в Києві, де були влучання, і переконатися в цьому.

Тому не вірте "диванним експертам" і не шукайте безпечні місця у квартирах. Нам дуже важко в останні дні, коли по Києву через російські атаки спершу 23 загиблих, а тоді ще 9. А коли серед них діти, то ми розуміємо, що це недбалість батьків, які полінувалися піти в укриття і повірили в те, що якісь дві стіни їх врятують у квартирі. Це страшно.

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Київ ДСНС Атака дронів Рятувальники
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