Головна » Життя » Суспільство

Херсонців попередили про мінування ворогом міста: яку ділянку радять оминати

13:44 02.06.2026 Вт
На одному з шосе виявили протипіхотні міни та інші вибухонебезпечні предмети
aimg Ірина Костенко
Деякі локації Херсона - особливо небезпечні (фото ілюстративне: Getty Images)
Мешканців Херсона попередили про вибухонебезпечні предмети на Бериславському шосе. Людей наполегливо просять утриматися від пересування цією ділянкою та бути максимально обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька у Facebook.

Про яку саме ділянку в Херсоні йдеться

Шанько звернув увагу херсонців на те, що "надходить інформація про чергове мінування території міста російськими військами".

Він уточнив, що на Бериславському шосе у Херсоні було виявлено:

  • протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка");
  • інші вибухонебезпечні предмети.

Йдеться про ділянку:

  • від залізничного вокзалу;
  • до вулиці Ладичука.

"Територія мінування може бути більшою", - наголосив Шанько.

Про що просять мешканців і гостей міста

З огляду на вищесказане, начальник Херсонської МВА порадив громадянам:

  • утриматись від пересування вказаною територією;
  • будти максимально обережними.

Публікація Шанька (скриншот: facebook.com/yaroslav.shanko)

Крім того, у разі виявлення підозрілих предметів, необхідно діяти так:

  • не наближатись до них;
  • ні в якому разі їх не торкатись;
  • негайно повідомити про це відповідним службам.

Варто зазначити, що на вулицях Херсона не вперше виявляють вибухонебезпечні предмети. Насправді РФ масово мінує місто - вибухівку розкидають з дронів.

Маючи за ціль мирних мешканців, росіяни мінують перехрестя "пелюстками" (протипіхотні міни-пелюстки можуть "ховатись" просто серед сміття й трави).

Удар по Києву: уже півдесятка загиблих і понад 65 постраждалих
