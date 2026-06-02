Удар по Києву: вже півдесятка загиблих і 65 постраждалих

11:51 02.06.2026 Вт
На місцях продовжують працювати рятувальники
Анастасія Никончук
Фото: обстріл Києва (ДСНС)
У Києві продовжують уточнювати наслідки нічної атаки. Станом на ранок підтверджено інформацію про п'ятьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Києва Віталія Кличка в мережі Telegram.

Як повідомила речник Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телемарафону, кількість постраждалих досягла приблизно 65 осіб.

Серед поранених є троє дітей віком трьох, 11 і 17 років. Близько 40 постраждалих доправили в медичні установи столиці. Ще 13 осіб, включно з двома дітьми, отримали амбулаторну допомогу.

Решті постраждалих, а також одній дитині, медики надали допомогу безпосередньо на місці.

Відновлення електропостачання

Серед постраждалих також є двоє працівників енергетичної галузі. Після атаки фахівцям вдалося повернути електропостачання для 110 тисяч сімей.

Наразі аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло ще для 30 тисяч родин Києва, які залишаються без електропостачання через пошкодження мереж.

Найсерйозніші відключення було зафіксовано у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці.

Рятувальники продовжують роботу

Співробітники ДСНС продовжують працювати на об'єктах, які зазнали найбільших пошкоджень. На окремих локаціях триває гасіння пожеж, на інших уже ведуться роботи з ліквідації наслідків ударів і розбору завалів.

Під час нічних робіт рятувальникам вдалося деблокувати мешканця одного з пошкоджених будинків, який виявився заблокованим у власній квартирі.

Після завершення гасіння пожеж розпочнеться наступний етап ліквідації наслідків.

До робіт додатково залучать аварійні служби, щоб мешканці якнайшвидше змогли повернутися до будинків, придатних для подальшого проживання.

Що повідомив Кличко

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один із постраждалих помер у лікарні. Таким чином, унаслідок атаки на столицю 2 червня кількість загиблих зросла до п'яти осіб.

Нагадуємо, що в ніч і вранці 2 червня російські війська випустили по території України 73 ракети і 656 ударних безпілотників. За даними Повітряних сил ЗСУ, серед застосованого озброєння було вісім гіперзвукових ракет "Циркон", що стало рекордним показником їх одночасного використання з початку повномасштабної війни.

На відміну від попередніх масованих ударів, коли основною метою залишався Київ, цього разу під атакою опинилися одразу кілька регіонів, включно з Дніпропетровською, Харківською, Запорізькою та Полтавською областями.

Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни