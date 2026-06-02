Херсонцев предупредили о минировании врагом города: какой участок советуют обходить
Жителей Херсона предупредили о взрывоопасных предметах на Бериславском шоссе. Людей настоятельно просят воздержаться от передвижения по этому участку и быть максимально осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько в Facebook.
О каком именно участке в Херсоне идет речь
Шанько обратил внимание херсонцев на то, что "поступает информация об очередном минировании территории города российскими войсками".
Он уточнил, что на Бериславском шоссе в Херсоне были обнаружены:
- противопехотные мины типа "Пряник" ("Плюшка");
- другие взрывоопасные предметы.
Речь идет об участке:
- от железнодорожного вокзала;
- до улицы Ладычука.
"Территория минирования может быть больше", - подчеркнул Шанько.
О чем просят жителей и гостей города
Учитывая вышесказанное, начальник Херсонской ГВА посоветовал гражданам:
- воздержаться от передвижения по указанной территории;
- быть максимально осторожными.
Публикация Шанько (скриншот: facebook.com/yaroslav.shanko)
Кроме того, в случае обнаружения подозрительных предметов, необходимо действовать так:
- не приближаться к ним;
- ни в коем случае их не касаться;
- немедленно сообщить об этом в соответствующие службы.
Стоит отметить, что на улицах Херсона не впервые обнаруживают взрывоопасные предметы. На самом деле РФ массово минирует город - взрывчатку разбрасывают с дронов.
Имея целью мирных жителей, россияне минируют перекрестки "лепестками" (противопехотные мины-лепестки могут "прятаться" прямо среди мусора и травы).
