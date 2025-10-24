У Херсоні через російський удар загинула начальниця відділення "Укрпошти": що відомо
Сьогодні, 24 жовтня, у Херсоні через ворожий удар "Градом" загинула очільниця відділення "Укрпошти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Telegram.
Що саме розповів очільник "Укрпошти"
У своєму дописі посадовець розповів про "чергову втрату для поштової родини".
Смілянський уточнив, що РФ вбила начальницю відділення "Укрпошти" в Херсоні на ім'я Каріна.
Згідно з інформацією очільника компанії, трагедія сталась "дорогою на роботу".
"Вона їхала в маршрутці, коли терористи вдарили "Градом" по мирних людях, - повідомив гендиректор акціонерного товариства.
Він додав, що у загиблої залишилися син і чоловік.
"Глибокі співчуття рідним і близьким. Обов'язково допоможемо родині. Світла пам'ять", - підсумував Смілянський і додав до посту фото загиблої співробітниці.
Публікація Смілянського (скриншот: t.me/igorsmelyansky)
Як РФ знову атакувала Херсон
У ніч на 24 жовтня війська РФ атакували Херсон ударними дронами. При цьому один "Шахед" поцілив у багатоповерхівку в Дніпровському районі міста.
На місці події зайнялась пожежа. Постраждали щонайменше двоє осіб.
Дещо пізніше, зранку п'ятниці (близько 7:30), російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під удар потрапили житлові квартали.
Внаслідок ворожих атак було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Постраждали люди.
За ліквідацію наслідків обстрілів у місті взялись аварійно-рятувальні бригади.
Нагадаємо, українські прифронтові міста регулярно потерпають від російських обстрілів. Окупаційна армія б'є по українцях, зокрема, з реактивних систем залпового вогню - РСЗВ (таких як "Град" чи "Смерч").
