Головна » Життя » Суспільство

У Херсоні через російський удар загинула начальниця відділення "Укрпошти": що відомо

П'ятниця 24 жовтня 2025 14:34
У Херсоні через російський удар загинула начальниця відділення "Укрпошти": що відомо У Херсоні ворожий обстріл забрав життя начальниці відділення "Укрпошти" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 24 жовтня, у Херсоні через ворожий удар "Градом" загинула очільниця відділення "Укрпошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Telegram.

Що саме розповів очільник "Укрпошти"

У своєму дописі посадовець розповів про "чергову втрату для поштової родини".

Смілянський уточнив, що РФ вбила начальницю відділення "Укрпошти" в Херсоні на ім'я Каріна.

Згідно з інформацією очільника компанії, трагедія сталась "дорогою на роботу".

"Вона їхала в маршрутці, коли терористи вдарили "Градом" по мирних людях, - повідомив гендиректор акціонерного товариства.

Він додав, що у загиблої залишилися син і чоловік.

"Глибокі співчуття рідним і близьким. Обов'язково допоможемо родині. Світла пам'ять", - підсумував Смілянський і додав до посту фото загиблої співробітниці.

У Херсоні через російський удар загинула начальниця відділення &quot;Укрпошти&quot;: що відомоПублікація Смілянського (скриншот: t.me/igorsmelyansky)

Як РФ знову атакувала Херсон

У ніч на 24 жовтня війська РФ атакували Херсон ударними дронами. При цьому один "Шахед" поцілив у багатоповерхівку в Дніпровському районі міста.

На місці події зайнялась пожежа. Постраждали щонайменше двоє осіб.

Дещо пізніше, зранку п'ятниці (близько 7:30), російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під удар потрапили житлові квартали.

Внаслідок ворожих атак було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Постраждали люди.

За ліквідацію наслідків обстрілів у місті взялись аварійно-рятувальні бригади.

Нагадаємо, українські прифронтові міста регулярно потерпають від російських обстрілів. Окупаційна армія б'є по українцях, зокрема, з реактивних систем залпового вогню - РСЗВ (таких як "Град" чи "Смерч").

Тож раніше ми розповідали, що робити під час обстрілу з "Градів" чи "Смерчів", щоб уберегти життя.

Крім того, ми показували, як на сході України було знищено ворожий "Град" точним влучанням.

Читайте також, як врятувати життя під час повітряної тривоги й чого робити ніяк не можна після відбою.

