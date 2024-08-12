ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що робити під час обстрілу з "Градів" чи "Смерчів": три поради

Україна, Понеділок 12 серпня 2024 18:00
UA EN RU
Що робити під час обстрілу з "Градів" чи "Смерчів": три поради Фото: що робити під час обстрілу з РСЗВ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські прифронтові міста постійно потерпають від російських обстрілів. Зокрема, окупаційна армія б'є по українцях з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як "Град" чи "Смерч".

РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони розповідає, що робити, якщо вас застав обстріл з РСЗВ.

Як йдеться в публікації, снаряд чи ракету від системи залпового вогню можна засікти. Залп від РСЗВ добре видно як вночі, так і вдень. Вночі - це яскравий спалах на горизонті, а вдень - сірі сліди від ракет в небі.

Що робити, якщо потрапили під обстріл з РСЗВ:

  • Організуйте постійне спостереження та тримайте в полі зору сусідні будівлі та споруди, які можуть слугувати за укриття. Після того, як помітите залп, у вас буде декілька секунд на те, щоб сховатися.
  • Ховайтеся у підвалах або в інших заглиблених приміщеннях. Обирайте місце в кутку між несучими стінами, але недалеко від вікон чи дверей, щоб у разі влучання ракети можна було швидко покинути приміщення.
  • Не виходьте з укриття ще принаймні 10 хвилин після закінчення обстрілу. Після залпу ворог зазвичай проводить уточнення результатів обстріл, коригування вогню або ж змінює позицію.

Нагадаємо, на вихідних росіяни обстрілювали місто Краматорськ в Донецькій області. У неділю, 11 серпня, місто потрапило під удар з системи залпового вогню "Смерч". В результаті ворожої атаки поранення отримали 8 людей.

А в ніч на 7 серпня під вогнем російських РСЗВ опинився центр Херсону. В результаті обстрілу пошкоджень зазнали багатоповерхівки, будівлі вишу та благодійного фонду, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РСЗО Війна Росії проти України
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців