Що робити під час обстрілу з "Градів" чи "Смерчів": три поради

Фото: що робити під час обстрілу з РСЗВ (Getty Images)

Українські прифронтові міста постійно потерпають від російських обстрілів. Зокрема, окупаційна армія б'є по українцях з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як "Град" чи "Смерч".

РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони розповідає, що робити, якщо вас застав обстріл з РСЗВ.

Як йдеться в публікації, снаряд чи ракету від системи залпового вогню можна засікти. Залп від РСЗВ добре видно як вночі, так і вдень. Вночі - це яскравий спалах на горизонті, а вдень - сірі сліди від ракет в небі. Що робити, якщо потрапили під обстріл з РСЗВ: Організуйте постійне спостереження та тримайте в полі зору сусідні будівлі та споруди, які можуть слугувати за укриття. Після того, як помітите залп, у вас буде декілька секунд на те, щоб сховатися.

та тримайте в полі зору сусідні будівлі та споруди, які можуть слугувати за укриття. Після того, як помітите залп, у вас буде декілька секунд на те, щоб сховатися. Ховайтеся у підвалах або в інших заглиблених приміщеннях . Обирайте місце в кутку між несучими стінами, але недалеко від вікон чи дверей, щоб у разі влучання ракети можна було швидко покинути приміщення.

. Обирайте місце в кутку між несучими стінами, але недалеко від вікон чи дверей, щоб у разі влучання ракети можна було швидко покинути приміщення. Не виходьте з укриття ще принаймні 10 хвилин після закінчення обстрілу. Після залпу ворог зазвичай проводить уточнення результатів обстріл, коригування вогню або ж змінює позицію.