На сході України точним влучанням знищено ворожий "Град" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОСУВ "Дніпро".

Варто зауважити, що БМ-21 "Град" - це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, що створює серйозну загрозу для наших людей, броньованої техніки та позицій.

"Внаслідок точного влучання у ворожий "Град" сталася детонація боєкомплекту, що призвело до його повного знищення", - пояснили в ОСУВ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну. Атака відбувалася на кількох напрямках одночасно. Російські окупанти цього разу використовували, як дрони різних типів, так і ракети.

Детальніше про наслідки нічного обстрілу можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що за останню добу, з 2 на 3 вересня, російські загарбники втратили майже 800 солдатів та 165 одиниць військової техніки.

Це свідчить про значну ефективність оборони та контрзаходів українських військ на всіх напрямках.

Крім того, раніше сьогодні генеральний штаб ЗСУ повідомив про найгарячіші напрямки фронту за добу. Ними стали: Лиманський та Покровський.

Саме на цих ділянках відбувалися найбільші бої, де українські підрозділи активно відбивали атаки противника.

Детальніше ознайомитись з ситуацією на полі бою та поглянути на карти бойових дій можна в матеріалі РБК-Україна.