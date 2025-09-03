ua en ru
На сході України точним влучанням знищено ворожий "Град" (відео)

Україна, Середа 03 вересня 2025 11:29
На сході України точним влучанням знищено ворожий "Град" (відео) Фото: точне влучання знищило боєкомплект ворожого "Граду" (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

На Східному напрямку український підрозділ ліквідував ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОСУВ "Дніпро".

За даними українських військових, підрозділ "Рубака" вистежив ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

"Внаслідок точного влучання у ворожий "Град" сталася детонація боєкомплекту, що призвело до його повного знищення", - пояснили в ОСУВ.

Варто зауважити, що БМ-21 "Град" - це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, що створює серйозну загрозу для наших людей, броньованої техніки та позицій.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну. Атака відбувалася на кількох напрямках одночасно. Російські окупанти цього разу використовували, як дрони різних типів, так і ракети.

Детальніше про наслідки нічного обстрілу можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що за останню добу, з 2 на 3 вересня, російські загарбники втратили майже 800 солдатів та 165 одиниць військової техніки.

Це свідчить про значну ефективність оборони та контрзаходів українських військ на всіх напрямках.

Крім того, раніше сьогодні генеральний штаб ЗСУ повідомив про найгарячіші напрямки фронту за добу. Ними стали: Лиманський та Покровський.

Саме на цих ділянках відбувалися найбільші бої, де українські підрозділи активно відбивали атаки противника.

Детальніше ознайомитись з ситуацією на полі бою та поглянути на карти бойових дій можна в матеріалі РБК-Україна.

