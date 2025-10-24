Окупанти знову вдарили по Херсону: загинула жінка, серед постраждалих дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Сьогодні близько 7:30 окупанти обстріляли Корабельний район. Під удар потрапив 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя.

"Бригада "екстренки" доставила хлопчика до лікарні. Він - у надійних руках наших медиків", - додав глава ОВА.

Постраждали також пʼятеро херсонців, їм також вже надають необхідну допомогу.

Внаслідок ворожих ударів також пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Аварійно-рятувальні бригади вже приступили до ліквідації наслідків обстрілів.

Станом на 9:08 стало відомо, що внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району загинула херсонка.

"Жінка дістала поранення, несумісні з життям. Щирі співчуття рідним та близьким", - зазначив Прокудін.

Станом на 10:02, за даними Прокудіна, вже 14 постраждалих через російський обстріл Корабельного району Херсона.

По меддопомогу звернувся 31-річний чоловік. В нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію і поранення ноги.

"Бригада "екстренки" надала йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився", - додав глава ОВА.

Тим часом до лікарні доправили ще двох постраждалих внаслідок артилерійського обстрілу Корабельного району. Це 50-річний чоловік та 48-річна жінка, які дістали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми.