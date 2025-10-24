ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти знову вдарили по Херсону: загинула жінка, серед постраждалих дитина

Херсон, П'ятниця 24 жовтня 2025 09:11
UA EN RU
Окупанти знову вдарили по Херсону: загинула жінка, серед постраждалих дитина Фото: у Херсоні через російську атаку постраждала дитина (facebook.com DSNSCHERKASY)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська вранці обстріляли Корабельний район Херсона. Під удар потрапили житлові квартали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Сьогодні близько 7:30 окупанти обстріляли Корабельний район. Під удар потрапив 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя.

"Бригада "екстренки" доставила хлопчика до лікарні. Він - у надійних руках наших медиків", - додав глава ОВА.

Постраждали також пʼятеро херсонців, їм також вже надають необхідну допомогу.

Внаслідок ворожих ударів також пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Аварійно-рятувальні бригади вже приступили до ліквідації наслідків обстрілів.

Станом на 9:08 стало відомо, що внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району загинула херсонка.

"Жінка дістала поранення, несумісні з життям. Щирі співчуття рідним та близьким", - зазначив Прокудін.

Станом на 10:02, за даними Прокудіна, вже 14 постраждалих через російський обстріл Корабельного району Херсона.

По меддопомогу звернувся 31-річний чоловік. В нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію і поранення ноги.

"Бригада "екстренки" надала йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився", - додав глава ОВА.

Тим часом до лікарні доправили ще двох постраждалих внаслідок артилерійського обстрілу Корабельного району. Це 50-річний чоловік та 48-річна жінка, які дістали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми.

Обстріл Херсону

Раніше ми писали, що в ніч на 24 жовтня війська РФ ударними дронами атакували Херсон. Один "Шахед" поцілив у багатоповерхівку.

Зауважимо, що протягом ночі в низці регіонів України, оголошували повітряну тривогу через "Шахеди" та пуски КАБів.

Перед цим масована атака на Україну здійснювалась у ніч на 23 жовтня. Війська РФ атакували Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Війна Росії проти України
Новини
Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію