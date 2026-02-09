Грузія може опинитися під санкціями ЄС через Росію: за що її покарають

Видання з посиланням на документ, який підготували Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків, пише, що йдеться про порти Кулеві (Грузія) і Карімун (Індонезія).

Якщо Євросоюз затвердить запропоновані санкції, європейським компаніям і приватним особам заборонять здійснювати операції з двома цими портами.

Агентство наголошує, що ЄС вперше запропонував ввести заходи проти портів третіх країн в межах санкцій проти РФ.