ua en ru
Пн, 09 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус 19% переробки нафти. Сирський назвав результати ударів по РФ у січні

Україна, Понеділок 09 лютого 2026 18:16
UA EN RU
Мінус 19% переробки нафти. Сирський назвав результати ударів по РФ у січні Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники в січні майже півсотні разів атакували нафтові об'єкти на території Росії. Удари призвели до значного скорочення переробки нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Читайте також: Російський Слов'янськ-на-Кубані потрапив під удар: горить НПЗ

За даними генерала, у січні в рамках далекобійних ударів було виконано 48 вогневих завдань з ураження нафтогазової галузі РФ.

У результаті цих ударів:

  • загальна переробка нафти в РФ зменшилася на 19%;
  • у кількісному еквіваленті втрати становлять 53,4 млн тонн на рік.

Удари по енергооб'єктах РФ

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські енергооб'єкти є законними цілями для України, оскільки кошти від продажу нафти і газу Кремль вкладає у виробництво зброї для вбивства українців.

Глава держави наголосив, що удари по джерелах фінансування російської армії є відповіддю на спроби ворога завдати хаосу в українському суспільстві через атаки на цивільну інфраструктуру.

За словами президента, росіяни не можуть жити "в спокої і зі світлом", поки українці змушені мерзнути через обстріли, тому Україна продовжуватиме бити по "джерелу нарощування грошей Кремля".

До слова, нещодавно між Україною та Росією було встановлено "енергетичне перемир'я". На жаль, воно тривало кілька днів, домовленості порушила Москва.

У цей період українські захисники призупинили удари по енергетичних об'єктах РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України НПЗ Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
У США відреагували на заяву Зеленського про "дедлайн" для завершення війни
У США відреагували на заяву Зеленського про "дедлайн" для завершення війни
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ