Мінус 19% переробки нафти. Сирський назвав результати ударів по РФ у січні

Українські захисники в січні майже півсотні разів атакували нафтові об'єкти на території Росії. Удари призвели до значного скорочення переробки нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram .

За даними генерала, у січні в рамках далекобійних ударів було виконано 48 вогневих завдань з ураження нафтогазової галузі РФ.

Удари по енергооб'єктах РФ

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські енергооб'єкти є законними цілями для України, оскільки кошти від продажу нафти і газу Кремль вкладає у виробництво зброї для вбивства українців.

Глава держави наголосив, що удари по джерелах фінансування російської армії є відповіддю на спроби ворога завдати хаосу в українському суспільстві через атаки на цивільну інфраструктуру.

За словами президента, росіяни не можуть жити "в спокої і зі світлом", поки українці змушені мерзнути через обстріли, тому Україна продовжуватиме бити по "джерелу нарощування грошей Кремля".

До слова, нещодавно між Україною та Росією було встановлено "енергетичне перемир'я". На жаль, воно тривало кілька днів, домовленості порушила Москва.

У цей період українські захисники призупинили удари по енергетичних об'єктах РФ.