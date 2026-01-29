Нові санкції проти РФ на підході: коли Європа ухвалить 20-й пакет

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час пресконференції в Брюсселі.

"Щодо 20-го пакету санкцій, ми прагнемо вийти з ним 24 лютого", - наголосила вона.

За словами Каллас, європейські країни пропонують різні санкції, в тому числі "повну заборону морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив".

"Я маю на увазі, що пропозиції на столі. Отже, робота триває", - йдеться у її заяві.

Головна дипломатка ЄС додала, що європейські країни наразі не досягли згоди щодо вмісту пакета.

"Я не можу сказати, що ми маємо згоду зараз, інакше ми б вже оголосили, що маємо згоду. Але сьогодні ми мали багато розмов про це - і тепер продовжуємо працювати над цим", - розповіла Каллас.