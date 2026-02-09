Грузия может оказаться под санкциями ЕС из-за России: за что ее накажут

Издание со ссылкой на документ, который подготовили Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей, пишет, что речь идет о портах Кулеви (Грузия) и Каримун (Индонезия).

Если Евросоюз утвердит предложенные санкции, европейским компаниям и частным лицам запретят осуществлять операции с двумя этими портами.

Агентство отмечает, что ЕС впервые предложил ввести меры против портов третьих стран в рамках санкций против РФ.