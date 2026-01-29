В 20-му пакеті санкцій під ударом буде "тіньовий флот" РФ, - голова МЗС Франції

Новий пакет санкцій проти Росії, який готує Європейський Союз, повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє РФ отримувати доходи від нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву , яку зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 29 січня.

Барро зазначив, що Росія не демонструє бажання йти на мир, про це свідчать численні удари російського режиму по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі.

"Саме тому ми продовжуємо нашу роботу, щоб забезпечити, щоб 20-й пакет санкцій проти Росії був таким же потужним, як 18-й та 19-й", - пояснив міністр.

За словами Барро, новий санкційний пакет повинен заблокувати російський "тіньовий флот". Франція вже почала протидіяти танкерам РФ, затримавши один з них у Середземному морі.

Окрім цього, за словами Барро, під час засідання міністрів закордонних справ однією з ключових тем стане ситуація в Україні. Російський режим діє "з наміром спровокувати справжню гуманітарну кризу", ЄС не збирається дозволити Кремлю це зробити.