Британія готова захоплювати судна "тіньового флоту" Росії, - The Guardian

Велика Британія разом із союзниками по НАТО обговорює можливість конфіскації пов’язаних із Росією танкерів так званого "тіньового флоту". Це може стати новим етапом економічного і військово-політичного тиску на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Обговорення військових варіантів

За даними джерел видання у британському Міністерстві оборони, військові варіанти захоплення суден розглядалися під час консультацій союзників. Минулого місяця Королівська морська піхота провела спеціальний брифінг для парламентарів щодо загроз з боку Росії, зокрема ситуації в Арктиці та північних регіонах.

Деякі учасники зустрічі зазначили, що морські піхотинці готові виконати наказ щодо захоплення судна у разі його надходження.

"Тіньовий флот" і експорт російської нафти

За даними Lloyd’s List Intelligence, лише у січні в Ла-Манші та Балтійському морі було помічено 23 судна "тіньового флоту", які використовували фальшиві або змінені прапори. Більшість із них задіяні у транспортуванні російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини.

У матеріалі йдеться про те, що судна без чіткої юрисдикції можуть теоретично підлягати конфіскації відповідно до морського права, однак країни Заходу досі утримувалися від таких дій через ризик ескалації.

Ризик відповіді Росії

Аналітики вважають, що операція під керівництвом Великої Британії або європейських держав може спровокувати більш жорстку реакцію Москви, ніж дії США. Водночас ризики можуть бути меншими, якщо перехоплення суден відбуватиметься далеко від Балтійського моря чи Арктики.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі раніше заявив, що союзники розглядають "військові варіанти", а конфісковану нафту потенційно можна буде продати й спрямувати кошти на підтримку України.

Масштаби "тіньового флоту"

Наразі з Росією пов’язують понад 200 суден "тіньового флоту", хоча основні перевезення дедалі більше здійснюються під російським прапором. Попри санкції, обсяг експорту російської нафти залишається стабільним - понад 5 млн барелів на добу, тому вплив конфіскації окремих суден на економіку РФ може бути обмеженим.