Грузія може опинитися під санкціями ЄС через Росію: за що її покарають
Європейський Союз вперше запропонував включити до списку санкцій порти в третіх країнах - Грузії та Індонезії, які обробляють російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання з посиланням на документ, який підготували Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків, пише, що йдеться про порти Кулеві (Грузія) і Карімун (Індонезія).
Якщо Євросоюз затвердить запропоновані санкції, європейським компаніям і приватним особам заборонять здійснювати операції з двома цими портами.
Агентство наголошує, що ЄС вперше запропонував ввести заходи проти портів третіх країн в межах санкцій проти РФ.
Санкції проти РФ
Нагадаємо, Європейський Союз планує 24 лютого затвердити черговий, 20-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що нові обмеження будуть спрямовані насамперед на блокування російського "тіньового флоту", який забезпечує РФ доходи від експорту нафти.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомляв, що пакет санкцій має скоротити енергетичні прибутки РФ, послабити роботу "тіньового флоту" та перекрити схеми обходу вже чинних обмежень.
Водночас США продовжують посилювати санкційний тиск на Росію. Президент США Дональд Трамп підписав двопартійний закон, який значно розширює інструменти застосування санкцій.
Також у жовтні 2025 року США запровадили обмеження проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Роснефті" та "Лукойлу", щоб посилити економічний тиск на Кремль і змусити його до переговорів з Україною.
Крім того, Британія разом із союзниками по НАТО обговорює можливість конфіскації пов’язаних із Росією танкерів "тіньового флоту". Це може стати новим етапом економічного і військово-політичного тиску на країну-агресорку..