Грузія може опинитися під санкціями ЄС через Росію: за що її покарають

Європейський Союз вперше запропонував включити до списку санкцій порти в третіх країнах - Грузії та Індонезії, які обробляють російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання з посиланням на документ, який підготували Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків, пише, що йдеться про порти Кулеві (Грузія) і Карімун (Індонезія).

Якщо Євросоюз затвердить запропоновані санкції, європейським компаніям і приватним особам заборонять здійснювати операції з двома цими портами.

Агентство наголошує, що ЄС вперше запропонував ввести заходи проти портів третіх країн в межах санкцій проти РФ.