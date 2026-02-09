ua en ru
Пн, 09 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У США відреагували на заяву Зеленського про "дедлайн" для завершення війни

Брюссель, Понеділок 09 лютого 2026 15:58
UA EN RU
У США відреагували на заяву Зеленського про "дедлайн" для завершення війни Фото: Меттью Вітакер, посол США при НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США нібито не називали жодних "дедлайнів" для завершення війни Росії проти України. Вашингтон хоче, щоб бойові дії припинилися якомога швидше.

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Війна закінчиться через місяць? США і Україна обговорили терміни можливої угоди з РФ, - Reuters

Вітакер нагадав, що президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про плани США завершити війну до кінця червня.

"Я не думаю, що це щось, що Сполучені Штати виносили на обговорення... Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду.Ми хотіли б, щоб це сталося якнайшвидше, і ми просто хочемо, щоб страждання і вбивства в Україні припинилися", - сказав він.

За словами американського дипломата, дедлайни в такій ситуації зазвичай "дуже небезпечні".

"Ми хочемо, щоб мирна угода була укладена. Я думаю, ми просто доведемо це до кінця, щойно все буде готово. Але в остаточному підсумку обидві сторони - росіяни й українці - повинні будуть погодитися з будь-якою угодою, яку буде вироблено", - зазначив Вітакер.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну до початку літа 2026 року і можуть чинити відповідний дипломатичний тиск згідно з цим графіком.

За словами глави держави, американська сторона орієнтується на червень і працює над формуванням чіткого графіка перемовин, що може бути зумовлено внутрішньополітичними факторами у США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
Новини
За 5 кілометрів до Польщі: РФ вдарила по енергетиці на Волині
За 5 кілометрів до Польщі: РФ вдарила по енергетиці на Волині
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ