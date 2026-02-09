У США відреагували на заяву Зеленського про "дедлайн" для завершення війни

США нібито не називали жодних "дедлайнів" для завершення війни Росії проти України. Вашингтон хоче, щоб бойові дії припинилися якомога швидше.

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Вітакер нагадав, що президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про плани США завершити війну до кінця червня.

"Я не думаю, що це щось, що Сполучені Штати виносили на обговорення... Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду.Ми хотіли б, щоб це сталося якнайшвидше, і ми просто хочемо, щоб страждання і вбивства в Україні припинилися", - сказав він.

За словами американського дипломата, дедлайни в такій ситуації зазвичай "дуже небезпечні".

"Ми хочемо, щоб мирна угода була укладена. Я думаю, ми просто доведемо це до кінця, щойно все буде готово. Але в остаточному підсумку обидві сторони - росіяни й українці - повинні будуть погодитися з будь-якою угодою, яку буде вироблено", - зазначив Вітакер.