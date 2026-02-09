Грузия может оказаться под санкциями ЕС из-за России: за что ее накажут
Европейский Союз впервые предложил включить в санкционный список порты в третьих странах - Грузии и Индонезии, которые обрабатывают российскую нефть.
Издание со ссылкой на документ, который подготовили Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей, пишет, что речь идет о портах Кулеви (Грузия) и Каримун (Индонезия).
Если Евросоюз утвердит предложенные санкции, европейским компаниям и частным лицам запретят осуществлять операции с двумя этими портами.
Агентство отмечает, что ЕС впервые предложил ввести меры против портов третьих стран в рамках санкций против РФ.
Напомним, Европейский Союз планирует 24 февраля утвердить очередной, 20-й пакет санкций против России. Ожидается, что новые ограничения будут направлены прежде всего на блокирование российского "теневого флота", который обеспечивает РФ доходы от экспорта нефти.
Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщал, что пакет санкций должен сократить энергетические доходы РФ, ослабить работу "теневого флота" и перекрыть схемы обхода уже действующих ограничений.
В то же время США продолжают усиливать санкционное давление на Россию. Президент США Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, который значительно расширяет инструменты применения санкций.
Также в октябре 2025 года США ввели ограничения против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла", чтобы усилить экономическое давление на Кремль и заставить его к переговорам с Украиной.
Кроме того, Великобритания вместе с союзниками по НАТО обсуждает возможность конфискации связанных с Россией танкеров "теневого флота". Это может стать новым этапом экономического и военно-политического давления на страну-агрессора.