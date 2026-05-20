Грозові зливи чи сонце: синоптик розповіла, якої погоди чекати на День вишиванки

Цього року Всесвітній день вишиванки українці відзначають 21 травня. Проте погода на свято у більшості областей може бути з дощем і грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні опадів 21 травня буде найменше

Експерт розповіла, що 21 травня - на День вишиванки - в Україні "знову очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами".

При цьому вона зауважила, що дехто з українців нарікає: "в них то нема дощу, то нема грози, то дощу мало, то злива завелика".

"Це буде тривати весь літній період, бо вибірковість літніх процесів поки що не дає такої спроможності бути ідеально вивченою метеорологічною наукою", - пояснила Діденко.

Отже, за її словами, "до зливи з грозою треба готуватися, а несподіване сонечко - сприймати вдячно".

"Хоч і парить зараз в тепліших регіонах немилосердно", - визнала синоптик.

Вона повідомила також, що від опадів у четвер "утримається" лише північний схід України:

Харківська область;

Луганська область;

Сумська область.

Чого чекати у четвер від температури повітря

Температура повітря впродовж дня 21 травня очікується, за інформацією Діденко, в межах +21...+26 градусів за Цельсієм:

на Лівобережжі - близько +24...+29°С;

у західних областях - близько +18...+22°С.

Тим часом найближчої ночі температура повітря по Україні може коливатись від +9°С до +17°С - залежно від регіону (якщо виходити з карти, опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру).

Прогноз погоди УкрГМЦ на 21 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Що буде з погодою на День вишиванки у Києві

Діденко повідомила, що у Києві 21 травня вишиванки "можна вдягати різні".

"Все одно буде гарно і під дощем, і під сонцем", - уточнила вона.

Водночас синоптик пояснила, що в цілому у столиці в четвер очікуються:

короткочасні дощі;

грози;

температура повітря вдень - до +26 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Всеукраїнський день вишиванки - найкрасивіше свято в році, вже очікуємо розквітлі соцмережі, вулиці, парки, розкішні селфі і унікальні вишиванкові марші", - підсумувала фахівець.