Грозові зливи чи сонце: синоптик розповіла, якої погоди чекати на День вишиванки

12:56 20.05.2026 Ср
3 хв
Підібрати святкове вбрання краще заздалегідь, хоча місцями знадобляться парасольки
aimg Ірина Костенко
Грозові зливи чи сонце: синоптик розповіла, якої погоди чекати на День вишиванки Погода в Україні очікується "нестійка" (фото ілюстративне: Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)
Цього року Всесвітній день вишиванки українці відзначають 21 травня. Проте погода на свято у більшості областей може бути з дощем і грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

Де в Україні опадів 21 травня буде найменше

Експерт розповіла, що 21 травня - на День вишиванки - в Україні "знову очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами".

При цьому вона зауважила, що дехто з українців нарікає: "в них то нема дощу, то нема грози, то дощу мало, то злива завелика".

"Це буде тривати весь літній період, бо вибірковість літніх процесів поки що не дає такої спроможності бути ідеально вивченою метеорологічною наукою", - пояснила Діденко.

Отже, за її словами, "до зливи з грозою треба готуватися, а несподіване сонечко - сприймати вдячно".

"Хоч і парить зараз в тепліших регіонах немилосердно", - визнала синоптик.

Вона повідомила також, що від опадів у четвер "утримається" лише північний схід України:

  • Харківська область;
  • Луганська область;
  • Сумська область.

Чого чекати у четвер від температури повітря

Температура повітря впродовж дня 21 травня очікується, за інформацією Діденко, в межах +21...+26 градусів за Цельсієм:

  • на Лівобережжі - близько +24...+29°С;
  • у західних областях - близько +18...+22°С.

Тим часом найближчої ночі температура повітря по Україні може коливатись від +9°С до +17°С - залежно від регіону (якщо виходити з карти, опублікованої фахівцями Українського гідрометеорологічного центру).

Грозові зливи чи сонце: синоптик розповіла, якої погоди чекати на День вишиванкиПрогноз погоди УкрГМЦ на 21 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Що буде з погодою на День вишиванки у Києві

Діденко повідомила, що у Києві 21 травня вишиванки "можна вдягати різні".

"Все одно буде гарно і під дощем, і під сонцем", - уточнила вона.

Водночас синоптик пояснила, що в цілому у столиці в четвер очікуються:

  • короткочасні дощі;
  • грози;
  • температура повітря вдень - до +26 градусів.

Грозові зливи чи сонце: синоптик розповіла, якої погоди чекати на День вишиванкиПрогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Всеукраїнський день вишиванки - найкрасивіше свято в році, вже очікуємо розквітлі соцмережі, вулиці, парки, розкішні селфі і унікальні вишиванкові марші", - підсумувала фахівець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, по яких рослинах на городах і в садах "вдарила" погода на початку травня.

Крім того, ми пояснювали, коли у Київ офіційно прийшло метеорологічне літо (травень не лише "посунув" весну, але і встановив нові спекотні рекорди).

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва та яким може бути травень в Україні в цілому.

Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії