Ювілейний День вишиванки в Україні та світі: коли святкувати у 2026 році й що з програмою
У 2026 році Всесвітній день вишиванки відзначає свій 20-річний ювілей. Нинішнє свято присвячене підтримці культурної спадщини окупованих регіонів, об'єднуючи людей в Україні та за кордоном.
Докладніше про історію походження свята, його традиції, дату та програму у 2026 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Великий ювілей: у 2026 році Дню вишиванки виповнюється 20 років.
- Історичний розвиток: свято пройшло шлях від студентської ініціативи у Чернівцях до проекту всесвітнього масштабу.
- Коли святкувати: Всесвітній день вишиванки традиційно відзначають у третій четвер травня, отже цього року він припадає на 21 число.
- Головна тема: цьогорічне свято присвячене культурній спадщині окупованих регіонів України.
- Як долучитися: одягнути вишиванку, зробити фото, задонатити на ЗСУ та вшанувати пам'ять полеглих героїв новою традицією - "Вишитою стрічкою пам'яті".
- Програма-2026: заходи з нагоди Дня вишиванки заплановані не лише в українських містах, але й у низці закордонних локацій.
- Флешмоб: українців по всьому світу закликають створювати "живу цифру 20" та ділитися світлинами у соцмережах із хештегом #WorldVyshyvankaDay20.
Історія походження свята
Традиція відзначати День вишиванки зародилась на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 році.
Саме тоді студентка (на той час) Леся Воронюк звернулась до своїх друзів з ідеєю обрати день, щоб всім разом одягнутися у вишиті сорочки.
Так сформувалась команда однодумців - оргкомітет свята, який досі активно працює та розвиває цю ідею.
Спершу акцію підтримали лише кілька десятків студентів і викладачів, однак вже наступного року до неї почали долучатися інші факультети університету.
Із року в рік День вишиванки розростався всією Україною завдяки студентству та небайдужим громадянам, а у 2010 році (завдяки українській діаспорі), свято набуло статусу Всесвітнього.
У 2015 році, зважаючи на важливість події та запити щодо просвітницько-гуманітарних проектів, оргкомітет свята створив відповідну громадську організацію - "Всесвітній день вишиванки".
Сьогодні Всесвітній день вишиванки покликаний єднати українців крізь простір і час, поширюючи та актуалізуючи:
- як вишиті українські сорочки - вишиванки;
- так і українську культурну спадщину в цілому.
Як визначається дата свята
Започаткована студентами акція сьогодні стала одним із найулюбленіших та наймасовіших свят українців та солідарних з Україною іноземців по всьому світу (до нього щороку долучається понад 100 країн).
Цей день важливий ще й тим, що перетворився по суті:
- на важливий об'єднавчий просвітницький майданчик з реалізації різних проектів в Україні;
- на невід'ємну складову культурної дипломатії за кордоном.
Вирахувати дату Всесвітнього дня вишиванки - просто, адже свято щороку відзначають у третій четверг травня.
Такий "фіксований день", за словами організаторів, було обрано з багатьох причин.
Але основна з них - День вишиванки має припадати саме на робочий день (як нагадування про те, що вишита сорочка завжди була невід'ємною частиною життя українців).
Отже, цього року Всесвітній день вишиванки відзначатимуть 21 травня - в Україні та світі.
Традиції свята та програма у 2026 році
У 2026 році Всесвітньому дню вишиванки виповнюється 20 років.
"За ці роки воно набуло небачених масштабів, його знають та відзначають у всьому світі та на усіх континентах. Наша команда пишається кожним, хто щороку у третій четвер травня одягав вишиванку. Тільки завдяки вам традиція живе й житиме ще багато десятиліть", - констатували раніше його організатори.
Уточнюється, що цьогорічне свято присвячене культурній спадщині окупованих регіонів України - Донеччини, Луганщини, Криму, Херсонщини, Запоріжжя та Харківщини.
Відзначити ювілей Всесвітнього дня вишиванки не складно:
- одягти вишиванку та зробити фото;
- подякувати собі та однодумцям поруч за підтримку свята;
- вшанувати пам'ять загиблих захисників;
- задонатити на Сили оборони України.
"Адже одягати вишиванку - це бути відповідальним за майбутнє України", - нагадали організатори свята.
Із українцями поділились також офіційною програмою заходів з нагоди цього дня у Чернівцях і Києві.
Повідомляється також, що цього року в День вишиванки створюють нову традицію "Вишита стрічка пам'яті" - на честь полеглих захисників та захисниць України.
У рамках відзначення Всесвітнього дня вишиванки всім небайдужим українцям і друзям нашої країни повідомили також про запуск флешмобу "Світ у вишиванці. Україна у серці. 20".
Авторкою ідеї такої акції виступила волонтерка і громадська діячка Майя Фисюк.
"Цього дня українці в різних куточках планети об'єднуються в один символ "20" - кількість років традиції, що стала голосом нації у світі", - пояснили громадянам.
Суть флешмобу полягає в тому, що його учасники:
- вдягаються у вишиванки і формують "живе" число 20;
- всередині цифри "0" розміщують два прапори - державний прапор України і прапор країни перебування;
- роблять історичне фото чи відеозапис;
- поширюють ці матеріали на сторінках у соцмережах - позначаючи сторінку Всесвітнього дня вишиванки та використовуючи хештег #WorldVyshyvankaDay20.
Флешмоб "Світ у вишиванці. Україна у серці. 20" (ілюстрація: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)
Численні заходи з нагоди 20-річчя свята заплановані не лише в Україні, але і за кордоном.
Так, наприклад, у Будапешті (Угорщина) 17 травня відбудеться презентація проекту "Вишиті розмови поколінь".
Його головною подією стане презентація 12 вишитих стародавніх українських сорочок, створених завдяки безпосередньому вивченню автентичних оригіналів.
У межах заходу гості також зможуть:
- відвідати виставку автентичних стародавніх строїв з приватної збірки колекціонерки і знавчині українського традиційного одягу Христини Благодір;
- створити власний елемент одягу через техніку вибійки та оздобити свою річ унікальним орнаментом;
- переглянути художньо-документальний фільм "Спадок нації".
Деталі проекту "Вишиті розмови поколінь" (інфографіка: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)
Впродовж 21-24 травня у Турині (Італія) запланована виставка "Українська вишита спадщина", на якій будуть представлені:
- автентичні сорочки ручної роботи;
- рідкісні експонати віком понад 100 років;
- роботи майстрів, колекціонерів і дослідників, які зберігають і відновлюють традицію.
Крім того, у межах програми - показ документального фільму "Спадок нації" та благодійний проект "Сорочка для захисника".
Деталі щодо виставки "Українська вишита спадщина" (інфографіка: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)
На 23 травня у Вільнюсі (Литва) запланована інша унікальна культурна подія - великий спільний українсько-литовський хор Vyshyvanka Choir 2026, присвячений Дню вишиванки.
Очікується, що ініціатива об'єднає сотні учасників - як символ підтримки України та дружби між двома народами.
Деталі щодо Vyshyvanka Choir 2026 (інфографіка: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)
