ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Від заморозків до +31: по яких рослинах на городах і в садах "вдарила" травнева погода

15:36 13.05.2026 Ср
4 хв
До суттєвих перепадів температур на початку місяця додався ще й дефіцит опадів
aimg Ірина Костенко
Від заморозків до +31: по яких рослинах на городах і в садах "вдарила" травнева погода Погода на початку травня дивувала українців контрастами (фото ілюстративне: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

В Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

Головне:

  • Температурні контрасти: у першій декаді травня погода стрибала від рекордних (для цього часу) заморозків до аномального тепла (30-31°С).
  • Брак вологи: по всій країні спостерігався дефіцит дощів.
  • Масове потепління: перехід середньодобової температури через 10°С (у бік підвищення) та період активного росту рослин зафіксували майже по всій Україні на 1,5-3 тижні пізніше за звичні терміни.
  • Загроза для врожаю: нічні заморозки на початку травня могли становити небезпеку для сходів овочевих і теплолюбних культур, а також плодово-ягідних культур у фазі цвітіння та формування зав'язі
  • Загальний стан: попри погодні аномалії, умови для більшості сільгоспкультур в Україні на початку місяця залишались задовільними.

Особливості погоди в Україні на початку травня

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, упродовж першої декади травня 2026 року в Україні спостерігалися значні коливання температури.

Уточнюється, що середня добова температура повітря у цей період була:

  • як нижчою від норми на 5-10°С;
  • так і вищою за неї на 5-9°С.

"У перші дні декади майже на всій території ще відмічалися заморозки, в окремих районах було досягнуто абсолютний мінімум температури повітря початку травня", - поділились спеціалісти.

Тим часом згодом - у середині декади - відмічалася аномально тепла погода (внаслідок впливу потужного антициклону).

Якими були середня та максимальна температури

В УкрГМЦ розповіли, що в цілому середня декадна температура повітря:

  • на більшій частині території України - виявилася близькою або дещо вищою за норму;
  • у південних областях - нижчою від неї на 1,1-2,3°С.

При цьому впродовж найтепліших днів - 5-7 травня - максимальна температура повітря досягала 30-31°С тепла.

Яка ситуація спостерігалась із опадами

"На всій території країни тривав дефіцит опадів", - констатували в Українському гідрометеорологічному центрі.

Зазначається, що нерівномірні дощі спостерігалися лише:

  • в окремі дні;
  • при переміщенні холодного атмосферного фронту.

Від заморозків до +31: по яких рослинах на городах і в садах &quot;вдарила&quot; травнева погодаАгрометеорологічні умови першої декади травня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли стався стійкий перехід температури через +10°С

За даними Укргідрометцентру, стійкий перехід середньодобової температури повітря через 10°С - у бік підвищення - відбувся 2-4 травня (майже на всій території країни).

"Що на півтора-три тижні пізніше середніх багаторічних строків", - зауважили фахівці.

Тим часом у строки близькі або дещо раніші середніх багаторічних (у першій половині квітня) такий температурний перехід відбувся в окремих районах:

  • південних областей;
  • Дніпропетровської області;
  • Закарпатської області;
  • Івано-Франківської області.

"Розпочався період активної вегетації усіх сільськогосподарських культур", - констатували в УкрГМЦ.

Для яких рослин травнева погода становила загрозу

Українцям повідомили, що в цілому впродовж декади агрометеорологічні умови "були задовільними для вегетації більшості сільськогосподарських культур".

Уточнюється, що умови для їхнього розвитку та росту покращилися "починаючи з 3-4 травня" - із суттєвим підвищенням температурного фону, яке "обумовило стрімке накопичення ефективного тепла".

Наголошується при цьому, що на початку травня спостерігались і "малосприятливі та небезпечні явища":

  • заморозки на поверхні ґрунту та висоті травостою;
  • місцями - заморозки у повітрі.

Вони, за даними експертів УкрГМЦ, становили загрозу:

  • для сходів овочевих і теплолюбних культур;
  • для плодово-ягідних культур у фазі цвітіння та формування зав'язі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Київ офіційно прийшло метеорологічне літо (травень не тільки "посунув" весну, але і встановив нові спекотні рекорди).

Крім того, ми пояснювали, яким може бути травень в Україні в цілому.

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Рослини аграрії Кліматолог Метеоролог Сад і огород Дерева Фермери
Новини
Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ
Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес