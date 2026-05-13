Від заморозків до +31: по яких рослинах на городах і в садах "вдарила" травнева погода

В Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне: Температурні контрасти : у першій декаді травня погода стрибала від рекордних (для цього часу) заморозків до аномального тепла (30-31°С).

: у першій декаді травня погода стрибала від рекордних (для цього часу) заморозків до аномального тепла (30-31°С). Брак вологи : по всій країні спостерігався дефіцит дощів.

: по всій країні спостерігався дефіцит дощів. Масове потепління : перехід середньодобової температури через 10°С (у бік підвищення) та період активного росту рослин зафіксували майже по всій Україні на 1,5-3 тижні пізніше за звичні терміни.

: перехід середньодобової температури через 10°С (у бік підвищення) та період активного росту рослин зафіксували майже по всій Україні на 1,5-3 тижні пізніше за звичні терміни. Загроза для врожаю : нічні заморозки на початку травня могли становити небезпеку для сходів овочевих і теплолюбних культур, а також плодово-ягідних культур у фазі цвітіння та формування зав'язі

: нічні заморозки на початку травня могли становити небезпеку для сходів овочевих і теплолюбних культур, а також плодово-ягідних культур у фазі цвітіння та формування зав'язі Загальний стан: попри погодні аномалії, умови для більшості сільгоспкультур в Україні на початку місяця залишались задовільними.

Особливості погоди в Україні на початку травня

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, упродовж першої декади травня 2026 року в Україні спостерігалися значні коливання температури.

Уточнюється, що середня добова температура повітря у цей період була:

як нижчою від норми на 5-10°С;

так і вищою за неї на 5-9°С.

"У перші дні декади майже на всій території ще відмічалися заморозки, в окремих районах було досягнуто абсолютний мінімум температури повітря початку травня", - поділились спеціалісти.

Тим часом згодом - у середині декади - відмічалася аномально тепла погода (внаслідок впливу потужного антициклону).

Якими були середня та максимальна температури

В УкрГМЦ розповіли, що в цілому середня декадна температура повітря:

на більшій частині території України - виявилася близькою або дещо вищою за норму;

у південних областях - нижчою від неї на 1,1-2,3°С.

При цьому впродовж найтепліших днів - 5-7 травня - максимальна температура повітря досягала 30-31°С тепла.

Яка ситуація спостерігалась із опадами

"На всій території країни тривав дефіцит опадів", - констатували в Українському гідрометеорологічному центрі.

Зазначається, що нерівномірні дощі спостерігалися лише:

в окремі дні;

при переміщенні холодного атмосферного фронту.

Агрометеорологічні умови першої декади травня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли стався стійкий перехід температури через +10°С

За даними Укргідрометцентру, стійкий перехід середньодобової температури повітря через 10°С - у бік підвищення - відбувся 2-4 травня (майже на всій території країни).

"Що на півтора-три тижні пізніше середніх багаторічних строків", - зауважили фахівці.

Тим часом у строки близькі або дещо раніші середніх багаторічних (у першій половині квітня) такий температурний перехід відбувся в окремих районах:

південних областей;

Дніпропетровської області;

Закарпатської області;

Івано-Франківської області.

"Розпочався період активної вегетації усіх сільськогосподарських культур", - констатували в УкрГМЦ.

Для яких рослин травнева погода становила загрозу

Українцям повідомили, що в цілому впродовж декади агрометеорологічні умови "були задовільними для вегетації більшості сільськогосподарських культур".

Уточнюється, що умови для їхнього розвитку та росту покращилися "починаючи з 3-4 травня" - із суттєвим підвищенням температурного фону, яке "обумовило стрімке накопичення ефективного тепла".

Наголошується при цьому, що на початку травня спостерігались і "малосприятливі та небезпечні явища":

заморозки на поверхні ґрунту та висоті травостою;

місцями - заморозки у повітрі.

Вони, за даними експертів УкрГМЦ, становили загрозу: