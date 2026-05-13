Від заморозків до +31: по яких рослинах на городах і в садах "вдарила" травнева погода
В Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Головне:
- Температурні контрасти: у першій декаді травня погода стрибала від рекордних (для цього часу) заморозків до аномального тепла (30-31°С).
- Брак вологи: по всій країні спостерігався дефіцит дощів.
- Масове потепління: перехід середньодобової температури через 10°С (у бік підвищення) та період активного росту рослин зафіксували майже по всій Україні на 1,5-3 тижні пізніше за звичні терміни.
- Загроза для врожаю: нічні заморозки на початку травня могли становити небезпеку для сходів овочевих і теплолюбних культур, а також плодово-ягідних культур у фазі цвітіння та формування зав'язі
- Загальний стан: попри погодні аномалії, умови для більшості сільгоспкультур в Україні на початку місяця залишались задовільними.
Особливості погоди в Україні на початку травня
Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, упродовж першої декади травня 2026 року в Україні спостерігалися значні коливання температури.
Уточнюється, що середня добова температура повітря у цей період була:
- як нижчою від норми на 5-10°С;
- так і вищою за неї на 5-9°С.
"У перші дні декади майже на всій території ще відмічалися заморозки, в окремих районах було досягнуто абсолютний мінімум температури повітря початку травня", - поділились спеціалісти.
Тим часом згодом - у середині декади - відмічалася аномально тепла погода (внаслідок впливу потужного антициклону).
Якими були середня та максимальна температури
В УкрГМЦ розповіли, що в цілому середня декадна температура повітря:
- на більшій частині території України - виявилася близькою або дещо вищою за норму;
- у південних областях - нижчою від неї на 1,1-2,3°С.
При цьому впродовж найтепліших днів - 5-7 травня - максимальна температура повітря досягала 30-31°С тепла.
Яка ситуація спостерігалась із опадами
"На всій території країни тривав дефіцит опадів", - констатували в Українському гідрометеорологічному центрі.
Зазначається, що нерівномірні дощі спостерігалися лише:
- в окремі дні;
- при переміщенні холодного атмосферного фронту.
Агрометеорологічні умови першої декади травня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Коли стався стійкий перехід температури через +10°С
За даними Укргідрометцентру, стійкий перехід середньодобової температури повітря через 10°С - у бік підвищення - відбувся 2-4 травня (майже на всій території країни).
"Що на півтора-три тижні пізніше середніх багаторічних строків", - зауважили фахівці.
Тим часом у строки близькі або дещо раніші середніх багаторічних (у першій половині квітня) такий температурний перехід відбувся в окремих районах:
- південних областей;
- Дніпропетровської області;
- Закарпатської області;
- Івано-Франківської області.
"Розпочався період активної вегетації усіх сільськогосподарських культур", - констатували в УкрГМЦ.
Для яких рослин травнева погода становила загрозу
Українцям повідомили, що в цілому впродовж декади агрометеорологічні умови "були задовільними для вегетації більшості сільськогосподарських культур".
Уточнюється, що умови для їхнього розвитку та росту покращилися "починаючи з 3-4 травня" - із суттєвим підвищенням температурного фону, яке "обумовило стрімке накопичення ефективного тепла".
Наголошується при цьому, що на початку травня спостерігались і "малосприятливі та небезпечні явища":
- заморозки на поверхні ґрунту та висоті травостою;
- місцями - заморозки у повітрі.
Вони, за даними експертів УкрГМЦ, становили загрозу:
- для сходів овочевих і теплолюбних культур;
- для плодово-ягідних культур у фазі цвітіння та формування зав'язі.
