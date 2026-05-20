Грозовые ливни или солнце: синоптик рассказала, какой погоды ждать на День вышиванки

В этом году Всемирный день вышиванки украинцы отмечают 21 мая. Однако погода на праздник в большинстве областей может быть с дождем и грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине осадков 21 мая будет меньше всего

Эксперт рассказала, что 21 мая - на День вышиванки - в Украине "снова ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами".

При этом она отметила, что некоторые из украинцев сетуют: "у них то нет дождя, то нет грозы, то дождя мало, то ливень слишком большой".

"Это будет продолжаться весь летний период, потому что избирательность летних процессов пока что не дает такой способности быть идеально изученной метеорологической наукой", - объяснила Диденко.

Следовательно, по ее словам, "к ливню с грозой нужно готовиться, а неожиданное солнышко - воспринимать благодарно".

"Хоть и парит сейчас в более теплых регионах немилосердно", - признала синоптик.

Она сообщила также, что от осадков в четверг "воздержится" лишь северо-восток Украины:

Харьковская область;

Луганская область;

Сумская область.

Чего ждать в четверг от температуры воздуха

Температура воздуха в течение дня 21 мая ожидается, по информации Диденко, в пределах +21...+26 градусов по Цельсию:

на Левобережье - около +24...+29°С;

в западных областях - около +18...+22°С.

Между тем ближайшей ночью температура воздуха по Украине может колебаться от +9°С до +17°С - в зависимости от региона (если исходить из карты, опубликованной специалистами Украинского гидрометеорологического центра).

Что будет с погодой на День вышиванки в Киеве

Диденко сообщила, что в Киеве 21 мая вышиванки "можно надевать разные".

"Все равно будет красиво и под дождем, и под солнцем", - уточнила она.

В то же время синоптик объяснила, что в целом в столице в четверг ожидаются:

кратковременные дожди;

грозы;

температура воздуха днем - до +26 градусов.

"Всеукраинский день вышиванки - самый красивый праздник в году, уже ожидаем расцветшие соцсети, улицы, парки, роскошные селфи и уникальные вышиванковые марши", - подытожила специалист.