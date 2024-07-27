Гостинне гірське Тбілісі: чим дивує туристів грузинська столиця

Гостинність місцевих жителів, дивовижна краса природи, багата та самобутня культура, смачна кухня - столиці Грузії безумовно є чим пишатися.

Які відомі місця варто відвідати в Тбілісі - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Фортеця Нарікала

Нарікала - фортечний комплекс різних епох на горі Мтацмінда у Старому Тбілісі.

Нарікала вважається найдавнішою пам'яткою Тбілісі. Піднятися до фортеці можна пішки або канатною дорогою. З оглядового майданчика відкривається чудовий краєвид на Тбілісі.

Фортеця Нарікала (фото з мережі)

Собор Цмінда Самеба

Цмінда Самеба - головний кафедральний собор Грузинської православної церкви. Він розташований у Тбілісі, на пагорбі св. Іллі.

Собор вважається символом сучасної Грузії і є найвищим її храмом - всього 101 метр з комплексом церковних і службових будівель.

Собор Цмінда Самеба (фото з мережі)

Міст Миру

Міст Миру - пішохідний міст на річці Кура в Тбілісі. Він складається з 156-метрового сталевого каркаса, покритого склом. Вся конструкція спирається на чотири потужні опори.

З мосту відкривається чудовий краєвид на багато пам'яток Тбілісі. Увечері міст виглядає ще більш футуристично, адже переливається різнокольоровими вогнями.

Міст Миру в Тбілісі (фото з мережі)

Меморіал "Історія Грузії"

Меморіал "Історія Грузії" знаходиться недалеко від Тбілісі. Це архітектурний ансамбль із 64 фігур із кам'яними барельєфами, які оповідають про різні етапи грузинської історії.

У народі монумент прозвали "Грузинським Стоунхенджем", оскільки меморіал "Історія Грузії" вражає своєю масштабністю та нагадує відому англійську пам'ятку.

Люди, які побували тут, зазначають, що меморіал вражає своїми розмірами, і фотографії не передають почуття грандіозності та величі споруди.

Меморіал "Історія Грузії" (фото з мережі)

Старе місто

Старий Тбілісі - район в історичному центрі міста. Він розташований в південно-східній частині Тбілісі, по обох берегах річки Кура.

Вулиці в цьому районі вузькі, будівлі зберегли риси середньовічної забудови.

Хоча термін "Старий Тбілісі" вже давно використовується для позначення історичної частини міста, район з такою назвою був сформований лише у 2007 році з вулиць і кварталів, раніше включених в три інших райони міста.

Район Старий Тбілісі (фото з мережі)

Тбіліський театр маріонеток

У Тбілісі в Старому місті на вулиці Шавтелі розташований маленький Театр маріонеток, всього на 80 глядацьких місць. Він побудований Резо Габріадзе у 1981 році.

Будучи режисером, драматургом, художником і скульптором, Резо писав п'єси, створював ляльки та оживляв їх на сцені свого театру.

За більш ніж 30 років вистави встигли побувати в багатьох країнах світу і брали участь у найбільших міжнародних театральних фестивалях.

Театр маріонеток у Тбілісі (фото з мережі)

Метехі

Метехі - історичний район Тбілісі на високій скелі, що нависає над берегом річки Кура. Це одне з найдавніших поселень у Грузії.

У районі розташований знаменитий Метехський замок - велична резиденція грузинських царів. Це чудова красива фортеця, зі стін якої відкривається прекрасний вид на річку та місто.

Метехський замок (фото з мережі)

Сірчані лазні Абанотубані

Одне з незвичайних місць Грузії - сірчані лазні Абанотубані. Це не просто історична пам'ятка, а спа-комплекс, що функціонує.

Всі лазні побудовані в східному стилі - приземкуваті будівлі з напівкруглими банями, з великими скляними вікнами в центрі, що висвітлюють внутрішні приміщення, адже самі лазні знаходяться нижче рівня землі.

Сірчані лазні Абанотубані (фото з мережі)

Канатна дорога

Канатна дорога Тбілісі побудована нещодавно, вона поєднала два протилежні береги річки. Одна станція розташована в парку Ріке (поруч з храмом Метехі), а друга - у фортеці Нарікала на Сололакському пагорбі. Протяжність маршруту - 508 метрів.

Під час поїздки можна насолодитися неймовірними краєвидами Тбілісі.

Канатна дорога у Тбілісі (фото з мережі)