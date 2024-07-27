Гостинне гірське Тбілісі: чим дивує туристів грузинська столиця
Гостинність місцевих жителів, дивовижна краса природи, багата та самобутня культура, смачна кухня - столиці Грузії безумовно є чим пишатися.
Які відомі місця варто відвідати в Тбілісі - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
Зміст:
- Фортеця Нарікала
- Собор Цмінда Самеба
- Міст Миру
- Меморіал "Історія Грузії"
- Старе місто
- Тбіліський театр маріонеток
- Метехі
- Сірчані лазні Абанотубані
- Канатна дорога
Фортеця Нарікала
Нарікала - фортечний комплекс різних епох на горі Мтацмінда у Старому Тбілісі.
Нарікала вважається найдавнішою пам'яткою Тбілісі. Піднятися до фортеці можна пішки або канатною дорогою. З оглядового майданчика відкривається чудовий краєвид на Тбілісі.
Фортеця Нарікала (фото з мережі)
Собор Цмінда Самеба
Цмінда Самеба - головний кафедральний собор Грузинської православної церкви. Він розташований у Тбілісі, на пагорбі св. Іллі.
Собор вважається символом сучасної Грузії і є найвищим її храмом - всього 101 метр з комплексом церковних і службових будівель.
Собор Цмінда Самеба (фото з мережі)
Міст Миру
Міст Миру - пішохідний міст на річці Кура в Тбілісі. Він складається з 156-метрового сталевого каркаса, покритого склом. Вся конструкція спирається на чотири потужні опори.
З мосту відкривається чудовий краєвид на багато пам'яток Тбілісі. Увечері міст виглядає ще більш футуристично, адже переливається різнокольоровими вогнями.
Міст Миру в Тбілісі (фото з мережі)
Меморіал "Історія Грузії"
Меморіал "Історія Грузії" знаходиться недалеко від Тбілісі. Це архітектурний ансамбль із 64 фігур із кам'яними барельєфами, які оповідають про різні етапи грузинської історії.
У народі монумент прозвали "Грузинським Стоунхенджем", оскільки меморіал "Історія Грузії" вражає своєю масштабністю та нагадує відому англійську пам'ятку.
Люди, які побували тут, зазначають, що меморіал вражає своїми розмірами, і фотографії не передають почуття грандіозності та величі споруди.
Меморіал "Історія Грузії" (фото з мережі)
Старе місто
Старий Тбілісі - район в історичному центрі міста. Він розташований в південно-східній частині Тбілісі, по обох берегах річки Кура.
Вулиці в цьому районі вузькі, будівлі зберегли риси середньовічної забудови.
Хоча термін "Старий Тбілісі" вже давно використовується для позначення історичної частини міста, район з такою назвою був сформований лише у 2007 році з вулиць і кварталів, раніше включених в три інших райони міста.
Район Старий Тбілісі (фото з мережі)
Тбіліський театр маріонеток
У Тбілісі в Старому місті на вулиці Шавтелі розташований маленький Театр маріонеток, всього на 80 глядацьких місць. Він побудований Резо Габріадзе у 1981 році.
Будучи режисером, драматургом, художником і скульптором, Резо писав п'єси, створював ляльки та оживляв їх на сцені свого театру.
За більш ніж 30 років вистави встигли побувати в багатьох країнах світу і брали участь у найбільших міжнародних театральних фестивалях.
Театр маріонеток у Тбілісі (фото з мережі)
Метехі
Метехі - історичний район Тбілісі на високій скелі, що нависає над берегом річки Кура. Це одне з найдавніших поселень у Грузії.
У районі розташований знаменитий Метехський замок - велична резиденція грузинських царів. Це чудова красива фортеця, зі стін якої відкривається прекрасний вид на річку та місто.
Метехський замок (фото з мережі)
Сірчані лазні Абанотубані
Одне з незвичайних місць Грузії - сірчані лазні Абанотубані. Це не просто історична пам'ятка, а спа-комплекс, що функціонує.
Всі лазні побудовані в східному стилі - приземкуваті будівлі з напівкруглими банями, з великими скляними вікнами в центрі, що висвітлюють внутрішні приміщення, адже самі лазні знаходяться нижче рівня землі.
Сірчані лазні Абанотубані (фото з мережі)
Канатна дорога
Канатна дорога Тбілісі побудована нещодавно, вона поєднала два протилежні береги річки. Одна станція розташована в парку Ріке (поруч з храмом Метехі), а друга - у фортеці Нарікала на Сололакському пагорбі. Протяжність маршруту - 508 метрів.
Під час поїздки можна насолодитися неймовірними краєвидами Тбілісі.
Канатна дорога у Тбілісі (фото з мережі)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які цікаві місця обов'язково потрібно відвідати у Мілані, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Берліні, Барселоні, Стамбулі, а також Амстердамі.
При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: статті з Wikipedia, офіційні сайти собору Цмінда Самеба та Театру маріонеток.
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