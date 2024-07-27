ua en ru
Сб, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Тбилиси, Грузия, Суббота 27 июля 2024 18:00
UA EN RU
Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица Фото: Тбилиси, Грузия (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Гостеприимство местных жителей, удивительная красота природы, богатая и самобытная культура, вкусная кухня - столице Грузии безусловно есть чем гордиться.

Какие известные места стоит посетить в Тбилиси - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Крепость Нарекала

Нарекала - крепостный комплекс разных эпох на горе Мтацминда в Старом Тбилиси.

Нарекала считается древнейшей достопримечательностью Тбилиси. Подняться к крепости можно пешком или по канатной дороге. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Тбилиси.

Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Крепость Нарикала (фото из сети)

Собор Цминда Самеба

Цминда Самеба - главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Он расположен в Тбилиси на холме св. Ильи.

Собор считается символом современной Грузии и является самым высоким ее храмом - всего 101 метр с комплексом церковных и служебных зданий.

Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Собор Цминда Самеба (фото из сети)

Мост Мира

Мост Мира - пешеходный мост на реке Кура в Тбилиси. Он состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре мощных сопротивления.

С моста открывается великолепный вид на многие достопримечательности Тбилиси. Вечером город смотрится еще более футуристично, ведь переливается разноцветными огнями.

Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Мост Мира в Тбилиси (фото из сети)

Мемориал "История Грузии"

Мемориал "История Грузии" находится недалеко от Тбилиси. Это архитектурный ансамбль из 64 фигур с каменными барельефами, повествующими о разных этапах грузинской истории.

В народе монумент прозвали "Грузинским Стоунхенджем", поскольку мемориал "История Грузии" поражает своей масштабностью и напоминает известную английскую достопримечательность.

Люди, которые побывали здесь, отмечают, что мемориал поражает своими размерами, и фотографии не передают чувство грандиозности и величия сооружения.Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Мемориал "История Грузии" (фото из сети)

Старый город

Старый Тбилиси - район в историческом центре города. Он расположен в юго-восточной части Тбилиси, по обоим берегам реки Кура.

Улицы в этом районе узкие, строения сохранили черты средневековой застройки.

Хотя термин "Старый Тбилиси" уже давно используется для обозначения исторической части города, район с таким названием был сформирован только в 2007 году с улиц и кварталов, ранее включенных в три других района города.

Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Район Старый Тбилиси (фото из сети)

Тбилисский театр марионеток

В Тбилиси в Старом городе по улице Шавтели расположен маленький Театр марионеток, всего на 80 зрительских мест. Он построен Резо Габриадзе в 1981 году.

Будучи режиссером, драматургом, художником и скульптором, Резо писал пьесы, создавал куклы и оживлял их на сцене своего театра.

За более чем 30 лет представления успели побывать во многих странах мира и участвовали в крупнейших международных театральных фестивалях.

Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Театр марионеток в Тбилиси (фото из сети)

Метехи

Метехи - исторический район Тбилиси на высокой скале, нависающей над берегом реки Кура. Это одно из самых древних поселений в Грузии.

В районе расположен знаменитый Метехский замок - величественная резиденция грузинских царей. Это отличная красивая крепость, со стен которой открывается прекрасный вид на реку и город.

Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Метехский замок (фото из сети)

Серные бани Абанотубани

Одно из необычных мест Грузии - серные бани Абанотубани. Это не просто историческая достопримечательность, а функционирующий спа-комплекс.

Все бани построены в восточном стиле - приземистые здания с полукруглыми куполами, с большими стеклянными окнами в центре, освещающими внутренние помещения, ведь сами бани находятся ниже уровня земли.

Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Серные бани Абанотубани (фото из сети)

Канатная дорога

Канатная дорога Тбилиси построена недавно, она соединила два противоположных берега реки. Одна станция расположена в парке Рике (рядом с храмом Метехи), а вторая - в крепости Нарикала на Сололакском холме. Протяженность маршрута - 508 метров.

Во время поездки можно насладиться невероятными видами Тбилиси.

Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Канатная дорога в Тбилиси (фото из сети)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие интересные места обязательно нужно посетить в Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине, Барселоне, Стамбуле, а также Амстердаме.

При подготовке материала использовались следующие источники: статьи из Wikipedia, официальные сайты собора Цминда Самеба и Театра марионеток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Тбилиси
NEWS
Украинская разведка поразила три вертолета на территории РФ, - источники
Украинская разведка поразила три вертолета на территории РФ, - источники
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им