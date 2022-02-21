Украина озвучила позицию по поводу саммита Байдена и Путина
Украина приветствует саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Украинская сторона надеется на договоренность об отводе российских войск от границ.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFM TV.
Прибыв на встречу со своими коллегами из ЕС, Кулеба заявил, что Украина приветствует саммит Байдена и Путина.
"Мы считаем, что стоит попробовать любые усилия, направленные на дипломатическое решение. Мы надеемся, что два президента выйдут из комнаты с соглашением о выводе российских войск из Украины", - сказал он.
Госсекретарь при МИД Франции считает, что возможный саммит Путина и Байдена состоится не раньше четверга. Он может пройти на нейтральной территории.
В Кремле также не исключают возможность контактов Путина и Байдена.
"При необходимости они могут быть согласованы оперативно, конкретных планов нет, есть понимание по переговорам Лаврова и Блинкена", - заявил пресс-секретарь Путина.
Напомним, Путин и Макрон 20 февраля обсудили вопрос обострения ситуации на Донбассе и договорились о заседании ТКГ по Донбассу.
Также Джо Байден согласился на саммит по безопасности, предложенный Макроном.