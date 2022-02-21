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Украина озвучила позицию по поводу саммита Байдена и Путина

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Париж, Понедельник 21 февраля 2022 11:25
Украина озвучила позицию по поводу саммита Байдена и Путина Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина приветствует саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Украинская сторона надеется на договоренность об отводе российских войск от границ.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFM TV.

Прибыв на встречу со своими коллегами из ЕС, Кулеба заявил, что Украина приветствует саммит Байдена и Путина.

"Мы считаем, что стоит попробовать любые усилия, направленные на дипломатическое решение. Мы надеемся, что два президента выйдут из комнаты с соглашением о выводе российских войск из Украины", - сказал он.

Госсекретарь при МИД Франции считает, что возможный саммит Путина и Байдена состоится не раньше четверга. Он может пройти на нейтральной территории.

В Кремле также не исключают возможность контактов Путина и Байдена.

"При необходимости они могут быть согласованы оперативно, конкретных планов нет, есть понимание по переговорам Лаврова и Блинкена", - заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, Путин и Макрон 20 февраля обсудили вопрос обострения ситуации на Донбассе и договорились о заседании ТКГ по Донбассу.

Также Джо Байден согласился на саммит по безопасности, предложенный Макроном.

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