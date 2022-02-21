Более 50 обстрелов и четверо раненых: последние данные по ситуации в ООС
По состоянию на 17:00 понедельника, вооруженные формирования РФ 54 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 45 с применением запрещенного вооружения. При этом в результате вражеских обстрелов четверо военных получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- дважды Талаковку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Пищевик - из минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Красногоровку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- Мемрик - из артиллерии калибра 152 мм.
- Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм.
- Пять раз Счастье - минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Трижды Лебединское - беспилотник ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Чермалик - из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Каменку - из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.
- Новоселовку Вторую - из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Дважды Новомихайловку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Дважды Гнутово - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Врубовку - из артиллерии калибра 152 мм.
- Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов.
- Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.
- Четыре раза Пески - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Николаевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Верхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Троицкое - из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм.
- Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
- Дважды Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Марьинку - из минометов калибра 120 мм.
- Опытное - из минометов калибра 120 мм.
- Широкино - из минометов калибра 120 мм.
- Причепиловку - из минометов калибра 82 мм.
- Нью-Йорк - из минометов калибра 82 мм.
- Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
"В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня из-за обстрелов в Луганской области пришлось остановить работу тепловой электростанции в городе Счастье.
Кроме того, сегодня Россия обвинила Украину в якобы обстреле пограничного пункта, но украинская сторона отрицает это.