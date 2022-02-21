Более 50 обстрелов и четверо раненых: последние данные по ситуации в ООС

По состоянию на 17:00 понедельника, вооруженные формирования РФ 54 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 45 с применением запрещенного вооружения. При этом в результате вражеских обстрелов четверо военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Российско-оккупационные войска обстреляли: дважды Талаковку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик - из минометов калибра 120 мм.

Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Красногоровку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Мемрик - из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Счастье - минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Трижды Лебединское - беспилотник ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Чермалик - из минометов калибра 82 мм.

Дважды Каменку - из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.

Новоселовку Вторую - из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Дважды Новомихайловку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Дважды Гнутово - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Врубовку - из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Пески - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Николаевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Верхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Троицкое - из минометов калибра 82 мм.

Дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм.

Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.

Дважды Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Марьинку - из минометов калибра 120 мм.

Опытное - из минометов калибра 120 мм.

Широкино - из минометов калибра 120 мм.

Причепиловку - из минометов калибра 82 мм.

Нью-Йорк - из минометов калибра 82 мм.

Новотошковское - из минометов калибра 120 мм. Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения. "В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести", - говорится в сообщении.