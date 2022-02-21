Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов на границе. Украина это отрицает

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление России об уничтожении украинской диверсионной группы на российской территории. Глава МИД призвал Москву прекратить распространять фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не совершала и не планирует:

атаковать Донецк или Луганск;

направлять диверсантов или БРТ через границу России;

выпускать снаряды по российской территории и пограничным переходам;

совершать акты саботажа.

Кулеба призвал Москву немедленно остановить фабрику по производству фейковых новостей.

Ранее росСМИ со ссылкой на российских военных сообщили об уничтожении "украинской диверсионной группы" и двух БМП, которые якобы проникли в Россию для их эвакуации. Отмечалось, что в результате "боя" были убиты пять "нарушителей" границы, а пришедшие к ним на помощь боевые машины - сожжены.

В Федеральной службе безопасности РФ утверждали, что инцидент якобы произошел в Ростовской области. Также заявлялось, что никто из российских военных не пострадал.