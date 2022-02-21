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Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта

Новина українською →
Россия, Понедельник 21 февраля 2022 12:33
Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта Фото: ФСБ России обвинила Украину в обстрелах (instagram.com/fsb.official.rf)
Автор: РБК-Украина

Федеральная служба безопасности РФ обвинила Украину в обстрелах своих территорий. В России утверждают, что снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Интерфакс.

В спецслужбе заявили, что обстрел произошел около 9:50 в 150 метрах от границы.

"Снаряд, запущенный с территории Украины, 20 февраля утром полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы, никто не пострадал", - сообщили российские СМИ, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

Напомним, ранее Россия уже обвиняла Украину в обстрелах в Ростовской области.

Как сообщало РБК-Украина, с начала суток на Донбассе боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня.

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