Голова МЗС України висловився про новий мирний план

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 14:26
Голова МЗС України висловився про новий мирний план Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з європейськими колегами 20 листопада охарактеризував новий мирний план США, як такий, що не може бути реалізований.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico.

Під час закритого засідання міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу Сибіга сказав своїм колегам, що умови нових пропозицій США "продиктовані РФ". Тому фактично цей план просто неможливо реалізувати.

"Зрештою, жодний мирний план неможливий, якщо він заснований на умиротворенні агресора... Це може принести лише більше війни та жорстокості Україні та всій Європі", - сказав він.

Європа незадоволена

Видання зазначає, що план США дуже розчарував європейців, які вважали, що президент США Дональд Трамп нарешті зрозумів - довіряти російському диктатору Володимиру Путіну не варто.

"Американська пропозиція викликала тривогу в європейських столицях, частково тому, що їх повністю виключили з процесу її підготовки, і головним чином тому, що, за словами одного з чиновників, вона є нічим іншим, як "список бажань Путіна", - сказано у статті.

Чиновники та дипломати як у Києві, так і в Європі були вкрай роздратовані черговою спробою Вашингтона нав'язати Україні "погану угоду". Один з них назвав план США "просто списком пунктів для задоволення Путіна".

"Звичайно, це викликає тривогу, але ми маємо дотримуватись своєї позиції... Якщо Росія зійде з рук, то це лише питання часу, коли ми побачимо нову російську агресію - і в Україні, і в країнах ЄС та НАТО", - сказав інший.

Черговий "мирний план" США: що відомо

Мирний план США, про існування якого стало відомо кілька днів тому, містить 28 пунктів та передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння тощо.

Більшість пунктів неприйнятні для України та Європи. Зазначимо, Білий дім не підтверджує і не розкриває деталей, але заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп.

Президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями під час візиту делегації США в Київ. Вдень 21 листопада він почав обговорення плану з європейськими лідерами - які зараз активно готують власний варіант мирного плану.

Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" - в окремому матеріалі РБК-Україна.

