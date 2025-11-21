Глава МИД Украины высказался о новом мирном плане
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с европейскими коллегами 20 ноября охарактеризовал новый мирный план США, как такой, что не может быть реализован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Во время закрытого заседания министров иностранных дел стран Европейского Союза Сибига сказал своим коллегам, что условия новых предложений США "продиктованы РФ". Поэтому фактически этот план просто невозможно реализовать.
"В конце концов, ни один мирный план невозможен, если он основан на умиротворении агрессора... Это может принести только больше войны и жестокости Украине и всей Европе", - сказал он.
Европа недовольна
Издание отмечает, что план США очень разочаровал европейцев, которые считали, что президент США Дональд Трамп наконец понял - доверять российскому диктатору Владимиру Путину не стоит.
"Американское предложение вызвало тревогу в европейских столицах, отчасти потому, что их полностью исключили из процесса его подготовки, и главным образом потому, что, по словам одного из чиновников, оно является ничем иным, как "список желаний Путина", - сказано в статье.
Чиновники и дипломаты как в Киеве, так и в Европе были крайне раздражены очередной попыткой Вашингтона навязать Украине "плохую сделку". Один из них назвал план США "просто списком пунктов для удовлетворения Путина".
"Конечно, это вызывает тревогу, но мы должны придерживаться своей позиции... Если Россия сойдет с рук, то это лишь вопрос времени, когда мы увидим новую российскую агрессию - и в Украине, и в странах ЕС и НАТО", - сказал другой.
Очередной "мирный план" США: что известно
Мирный план США, о существовании которого стало известно несколько дней назад, содержит 28 пунктов и предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и тому подобное.
Большинство пунктов неприемлемы для Украины и Европы. Отметим, Белый дом не подтверждает и не раскрывает деталей, но заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп.
Президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями во время визита делегации США в Киев. Днем 21 ноября он начал обсуждение плана с европейскими лидерами - которые сейчас активно готовят собственный вариант мирного плана.
Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в отдельном материале РБК-Украина.