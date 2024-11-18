Глава МЗС Фінляндії закликала лідерів країн Заходу не телефонувати Путіну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика німецькій телекомпанії ARD.

На її думку, західні лідери мають встановити скоординовану комунікацію з Москвою.

"Найважливіше те, що ми розуміємо, що зараз не повинні брати участь у черговій гонці за увагу з боку Кремля", - сказала дипломат.

Валтонен зробила таку заяву в контексті нещодавнього дзвінка диктатору з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Телефонна розмова Шольца з Путіним

Минулої п'ятниці, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Під час розмови глава німецького уряду засудив війну, закликав Путіна вивести війська та обговорив імовірні переговори з Києвом.

Згодом Шольц заявив, що очільник Кремля не змінив своєї позиції щодо війни. Однак глава ФРН додав, що "поговорити з ним все одно слід було" напередодні саміту G20.

Реакція України та країн Європи

Офіційний Київ розкритикував цей телефонний дзвінок. В МЗС України заявили, що такі переговори послаблюють Захід в очах диктатора та не допоможуть досягнути миру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такий дзвінок "відкриває скриньку Пандори".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не планує завершувати війну та навпаки, готує посилення бойових дій.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер не планує телефонувати російському диктатору.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що дзвінки не зупинять Путіна.

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