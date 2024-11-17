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Туск висловився про розмову Шольца з Путіним: ніхто не зупинить його дзвінками

Польща, Неділя 17 листопада 2024 15:36
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Туск висловився про розмову Шольца з Путіним: ніхто не зупинить його дзвінками Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Однак телефонні дзвінки не зупинять главу Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку всього Заходу", - наголосив Туск.

Він зазначив, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для світового майбутнього.

Розмова Шольца та Путіна

Нагадаємо, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки.

Зауважимо, що за словами Туска, після телефонної розмови з Путіним Шольц зв'язався з ним.

РБК-Україна також писало, що вчора колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що перед тим, як зателефонувати Путіну, Шольц обговорив це з українським президентам Володимиром Зеленським.

Однак Зеленський тоді негативно висловився про цю ідею.

Детальніше про цю розмову та про те, яких результатів "добився" Шольц дзвінком Путіну, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Олаф Шольц
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