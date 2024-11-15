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Дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори. "Мінська-3" не буде, - Зеленський

П'ятниця 15 листопада 2024 19:15
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Дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори. "Мінська-3" не буде, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца російському диктатору Володимиру Путіну - це скринька Пандори. За ним можуть послідувати інші розмови. Однак "Мінська-3" не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Про одну із сьогоднішніх новин. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, - це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", - сказав Зеленський.

На думку президента, це саме те, що давно хоче російський диктатор. Адже Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію Росії та вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись.

"Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде - нам потрібен реальний мир", - наголосив Зеленський.

Розмова Шольца та Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки. Дзвінок тривав близько години.

Як повідомили у пресслужбі Кабміну Німеччини, глава німецького уряду засудив агресивну війну Росії проти України та закликав главу Кремля покласти їй кінець і вивести війська.

При цьому там додали, що Шольц заздалегідь поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, а також зробить це після переговорів з Путіним.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Війна в Україні Олаф Шольц
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