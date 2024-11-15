У МЗС України розкритикували розмову Шольца з Путіним: вмовляння диктатора не потрібні

Телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським диктатором Володимиром Путіним не допоможе досягти справедливого миру. Глава Кремля розцінює вмовляння з боку Заходу як слабкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Він зазначив, що німецька сторона попереджала про плани Шольца поговорити з Путіним.

"Але навіть якщо канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, що йдуть урозріз з позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру", - зазначив Тихий.

Він нагадав, що довгі розмови - це ресурс, яким глава Кремля "користується вже 20 років, щоб досягати своїх інтересів". Такий діалог дає диктаторові надію на ослаблення міжнародної ізоляції.

"Потрібні конкретні сильні дії, які змусять його до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях. Конкретні дії відомі - і це, перш за все, виведення військ окупанта з території України", - додав Тихий.