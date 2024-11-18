Глава МИД Финляндии призвала лидеров стран Запада не звонить Путину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика немецкой телекомпании ARD.

По ее мнению, западные лидеры должны установить скоординированную коммуникацию с Москвой.

"Самое важное то, что мы понимаем, что сейчас не должны участвовать в очередной гонке за внимание со стороны Кремля", - сказала дипломат.

Валтонен сделала такое заявление в контексте недавнего звонка диктатору со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Телефонный разговор Шольца с Путиным

В минувшую пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.

Во время разговора глава немецкого правительства осудил войну, призвал Путина вывести войска и обсудил возможные переговоры с Киевом.

Позже Шольц заявил, что глава Кремля не изменил своей позиции касательно войны. Однако глава ФРГ добавил, что "поговорить с ним все равно следовало" накануне саммита G20.

Реакция Украины и стран Европы

Официальный Киев раскритиковал этот телефонный звонок. В МИД Украины заявили, что такие переговоры ослабляют Запад в глазах диктатора и не помогут достичь мира.

Президент Владимир Зеленский заявил, что такой звонок "открывает ящик Пандоры".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин не планирует завершать войну и наоборот, готовит усиление боевых действий.

Британский премьер-министр Кир Стармер не планирует звонить российскому диктатору.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что звонки не остановят Путина.

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