Прем'єр Британії розповів, чи планує розмовляти з Путіним

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер не планує говорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас він закликав подвоїти зусилля щодо зміцнення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Це справа канцлера Шольца, з ким він розмовляє. Я не планую розмовляти з Путіним", - сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що світ наближається до тисячного дня війни в Україні та відзначив, що розміщення північнокорейських військ в Україні "показує відчай Росії" та зауважив, що це має "серйозні наслідки для європейської безпеки".

З цієї причини він закликав світових лідерів "подвоїти зусилля щодо зміцнення нашої підтримки України", яку він назвав "найвищим пунктом мого порядку денного" на саміті G20.