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Макрон заявив, що Путін не хоче миру і не готовий до переговорів

Неділя 17 листопада 2024 22:55
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Макрон заявив, що Путін не хоче миру і не готовий до переговорів Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, не готовий вести переговори про нього. Він має намір посилити бойові дії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

"Я думаю, зрозуміло, що наміри президента Путіна у тому, щоб посилити бойові дії, як ми бачимо вже кілька тижнів", - сказав він.

Він наголосив, що обов'язок кожного полягає в тому, щоб підштовхнути Росію до припинення бойових дій та переговорів про мир на умовах, які "поважають міжнародне право".

"Щоб він не говорив, що не хоче миру і не готовий до переговорів", – додав президент Франції.

Макрон також повідомив, що не виключає переговорів із російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли "контекст буде правильним".

"Ми маємо виконати наше зобов'язання перед українським народом", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні із західних ЗМІ стало відомо, що Франція і Британія дозволили Україні завдати ударів углиб російської території за допомогою ракет SCALP і Storm Shadow. Рішення було ухвалено слідом за Байденом, який дозволив бити по Росії американськими далекобійними ракетами ATACMS.

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