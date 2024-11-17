Макрон заявив, що Путін не хоче миру і не готовий до переговорів

Російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, не готовий вести переговори про нього. Він має намір посилити бойові дії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

"Я думаю, зрозуміло, що наміри президента Путіна у тому, щоб посилити бойові дії, як ми бачимо вже кілька тижнів", - сказав він.

Він наголосив, що обов'язок кожного полягає в тому, щоб підштовхнути Росію до припинення бойових дій та переговорів про мир на умовах, які "поважають міжнародне право".

"Щоб він не говорив, що не хоче миру і не готовий до переговорів", – додав президент Франції.

Макрон також повідомив, що не виключає переговорів із російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли "контекст буде правильним".

"Ми маємо виконати наше зобов'язання перед українським народом", - резюмував він.