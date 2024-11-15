Шольц провів переговори з Путіним: перші подробиці
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung, Tagesschau і пресслужбу Кабміна ФРН.
За даними Sueddeutsche Zeitung, розмова відбулася сьогодні, 15 листопада, вдень після тривалої підготовки. Подробиці переговорів поки що не розголошуються.
Тим часом Tagesschau уточнює, що дзвінок тривав близько години.
Деталі розмови
У пресслужбі Кабміну Німеччини підтвердили переговори Шольца із Путіним.
Зокрема, глава німецького уряду засудив агресивну війну Росії проти України і закликав главу Кремля покласти їй кінець і вивести війська.
"Канцлер закликав Росію до переговорів з Україною з метою справедливого і міцного миру і наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки необхідно", - уточнили в Кабміні.
При цьому там додали, що Шольц заздалегідь поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, а також зробить це після переговорів з Путіним.
Розмова Шольца та Путіна
Варто зауважити, що про плани Шольца провести переговори з Путіном сьогодні повідомляло видання Bloomberg. Востаннє вони розмовляли у грудні 2022 року.
Контакти європейських лідерів з російським диктатором припинилися після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.
Останнім часом Шольц неодноразово заявляв про свою готовність відновити контакти з Путіним, щоб знайти рішення для завершення війни Росії проти України. Кремль також продемонстрував свою готовність до такої телефонної розмови.
До речі, такий контакт між Шольцем та Путіним стався після того, як у ЗМІ поширювали чутки про переговори обраного президента США Дональда Трампа з главою Кремля.
Трамп та Путін обговорювали війну в Україні. Американський політик, зокрема, попросив диктатора не ескалювати війну.
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