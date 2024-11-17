Шольц про дзвінок Путіну: він не змінив своєї думки про війну в Україні
Глава Кремля Володимир Путін не змінив своєї думки про війну в Україні. Але поговорити з Путіним було варто.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Виступаючи в аеропорту Берліна в неділю, 17 листопада, безпосередньо перед своїм від'їздом на саміт G20 до Бразилії, Шольц сказав, що варто поговорити з Путіним, щоб розвіяти будь-які ілюзії, які він міг плекати, що Захід збирається відмовитися від підтримки України.
"Розмова була дуже докладною, але сприяла визнанню того, що мало що змінилося у поглядах президента Росії на війну - і це погані новини", - сказав Шольц журналістам.
Він додав, посилаючись на швидке повернення Дональда Трампа на пост президента США, що було б також погано, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з Путіним, тоді як жоден європейський лідер цього не робив.
Розмова Шольца та Путіна
15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.
Шольц радився з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як переговорити з Путіним. Зеленський виступив проти цієї ідеї.
Вже після розмови з Путіним, у МЗС України заявили, що розмова Шольца з Путіним не допоможе досягти справедливого миру. Там вважають, що глава Кремля розцінює вмовляння із боку Заходу як слабкість.
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