Удар був, але не по коледжу: Генштаб ЗСУ відповів на вкид росіян про Старобільськ

18:59 22.05.2026 Пт
Що насправді уразили українські військові в ніч на сьогодні?
aimg Валерій Ульяненко
Удар був, але не по коледжу: Генштаб ЗСУ відповів на вкид росіян про Старобільськ Фото: українські військові (facebook.com techforce.in.ua)
В ніч на 22 травня ЗСУ завдали низку ударів по ворожій військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях. При цьому заява РФ про нібито обстріл цивільних об'єктів є маніпулятивною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"В російських медіа активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито ураження Збройними Силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України", - йдеться у заяві.

Наголошується, що українські удари завдаються із суворим дотриманням норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

"В ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ", - розповів Генштаб.

Зазначається, що "Рубікон" - російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій". Його представники регулярно обстрілюють мирне населення та цивільні об’єкти на території України.

Що передувало

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в обстрілі гуртожитку коледжу в Старобільську на Луганщині. Глава Кремля також наказав організувати удар у відповідь.

За словами диктатора, влучання нібито українського дрона в коледж не могло бути результатом роботи ППО або РЕБ. Він заявив, що цей обстріл не був випадковим, оскільки "три хвилі безпілотників били в одне й те саме місце".

Нагадаємо, Reuters повідомило, що майже всі найбільші НПЗ в центральній частині країни-агресорки повністю зупинились або суттєво скоротили виробництво пального. Причина полягає у масованих ударах українських безпілотників.

РБК-Україна також писало, що ситуація з безпекою у Росії почала серйозно впливати на настрої місцевого населення. Зокрема, росіян значно більше турбують новини про обстріли регіонів країни-агресорки, ніж події безпосередньо на фронті.

Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
