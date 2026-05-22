Удар был, но не по колледжу: Генштаб ВСУ ответил на вброс россиян о Старобельске

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли ряд ударов по вражеской военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях. При этом заявление РФ о якобы обстреле гражданских объектов является манипулятивным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

"В российских медиа активно распространяется манипулятивная информация о якобы поражении Вооруженными Силами Украины объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что украинские удары наносятся со строгим соблюдением норм международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.

"В ночь на 22 мая 2026 года поражен ряд объектов российского агрессора, среди которых нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника, в том числе и один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск", - рассказал Генштаб.

Отмечается, что "Рубикон" - российское военное спецподразделение "Центр перспективных беспилотных технологий". Его представители регулярно обстреливают мирное население и гражданские объекты на территории Украины.

Что предшествовало

Сегодня российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в обстреле общежития колледжа в Старобельске Луганской области. Глава Кремля также приказал организовать ответный удар.

По словам диктатора, попадание якобы украинского дрона в колледж не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ. Он заявил, что этот обстрел не был случайным, поскольку "три волны беспилотников били в одно и то же место".