Головна » Новини » У світі

Росія втратила чверть нафтопереробних потужностей через атаки дронів, - Reuters

19:05 20.05.2026 Ср
2 хв
Українські дрони підібралися до критичних об'єктів ворога
aimg Сергій Козачук
Фото: удари дронів знищили чверть нафтопереробки РФ (Getty Images)
Практично всі найбільші нафтопереробні заводи в центральній частині Росії повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива. Це сталося внаслідок масштабних атак українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Масштаб пошкоджень російських НПЗ

За інформацією видання, сукупна потужність російських підприємств, які частково або повністю припинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік (близько 238 000 тонн на день).

За даними джерел Reuters, це становить приблизно чверть від загальної потужності нафтопереробної галузі РФ.

Уражені заводи забезпечували понад 30% виробництва бензину в Росії та близько 25% дизельного палива. Серед об'єктів, що зазнали ударів, опинилися ключові підприємства у Москві, Ярославлі, Нижньому Новгороді, Рязані та Кірішах.

Зокрема, один із найбільших нафтопереробних заводів РФ "Кіріши" (потужністю 20 млн тонн на рік) повністю закритий ще з 5 травня. Інший гігант - "Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ) потужністю 17 млн тонн - потрапив під удар сьогодні, 20 травня. Наразі невідомо, чи здатне підприємство підтримувати бодай часткову роботу.

Наслідки для російського бюджету

Міністерство енергетики РФ відмовилося коментувати ситуацію. Водночас повідомлення російських чиновників у соцмережах вказують на те, що Україна з початку року подвоїла кількість атак на енергетичну інфраструктуру ворога.

Удари по НПЗ, трубопроводах та нафтосховищах уже призвели до зниження видобутку нафти в Росії, яка є третім за величиною виробником у світі.

Це посилює фінансовий тиск на федеральний бюджет Кремля, де податки на нафту та газ забезпечують близько чверті всіх доходів.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, Сили оборони України систематично завдають успішних ударів по паливній інфраструктурі ворога. Зокрема, 18 травня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області, який постачає пальне для армії російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, під ударом дронів опинилася нафтоперекачувальна станція окупантів, внаслідок чого на обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі.

Вже за добу, 20 травня, українські військові здійснили повторну атаку і знову уразили нафтопереробний завод "Лукойлу" у Кстово, а також завдали точних ударів по інших важливих стратегічних об’єктах загарбників.

Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українська зброя запалила військовий завод під Москвою та НПЗ окупантів, суттєво підірвавши логістичне забезпечення російських військ.

