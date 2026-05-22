Путін наказав "відповісти" на удар по коледжу на Луганщині

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ організувати удар по Україні у відповідь на удар по гуртожитку коледжу в Старобільську на Луганщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Диктатор звинуватив у цьому ударі Україну і заявив, що влучання нібито українського дрона в коледж не могло бути результатом роботи ППО або РЕБ.

Путін заслухав доповіді різних російських служб щодо удару і заявив, що за підсумками атаки на Старобільськ "будуть зроблені висновки".

Він також зауважив, що удар по гуртожитку коледжу не був випадковим, оскільки "три хвилі безпілотників били в одне й те саме місце".

Глава Кремля також заявив, що поруч із гуртожитком у Старобільську "немає жодних військових об'єктів".

Що відомо про удар по Старобільську

Сьогодні в соцмережах з'явилась інформація про удар по навчальному корпусу коледжу та гуртожитку у Старобільську, внаслідок якого постраждали не менш як 35 людей, є загиблі.

Очільник так званої окупаційної влади повідомив, що у будівлі перебувало понад 80 людей, переважно підлітки віком від 14 до 18 років. Також зазначається, що були пошкоджені адміністративні будівлі, магазини та приватні будинки поблизу.